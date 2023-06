08/06/2023 - 19:40

Progression du chiffre d'affaires magasins de 19,2%

Amélioration de la marge commerciale brute de 3,6 points à 40,0% et hausse du résultat d'exploitation du réseau, avant charges des frais de structure, de 40%, à 2,2 M€

Rentabilité du Groupe impactée temporairement par un environnement économique complexe et par les efforts engagés pour soutenir le réseau

Trésorerie disponible de 5,1 M€

Leviers d'optimisation de la performance visibles dès le 2 nd semestre

Reprise de l'expansion du réseau, en cours de mise en œuvre, pour le prochain exercice afin de retrouver la trajectoire définie lors de l'introduction en Bourse

écomiam (code ISIN : FR0013534617 – mnémonique : ALECO), n°3 français[1] de la distribution spécialisée de produits surgelés, publie ses résultats semestriels au titre de l'exercice 2022/23 (période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023), examinés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 6 juin.

À l'occasion de la publication, Daniel Sauvaget, Président Directeur Général d'écomiam, déclare : « Dans un environnement économique complexe, marqué par des tensions inflationnistes persistantes, une communication anxiogène du secteur et des changements des habitudes de consommation, nous avons des motifs de satisfaction, comme l'amélioration de notre marge brute et la rentabilité de notre réseau, mais aussi des déceptions sur le rythme de croissance et notre rentabilité globale.

Nous avons pris les mesures nécessaires en adaptant le parc magasins pour tenir compte de ceux qui n'offraient pas de perspectives de développement suffisantes, en rationalisant nos coûts de structure et en faisant évoluer notre politique marketing et notre offre, grâce à une connaissance plus fine de nos clients , permise par l'intégration récente d'une solution d'analyse data flux clients, très performante.

En faisant le choix de mettre en pause l'expansion de notre réseau pour travailler sur l'optimisation de notre performance financière à court terme, nous nous sommes temporairement écartés de la trajectoire fixée lors de notre introduction en Bourse. Ce décalage assumé de notre plan de développement et les ajustements stratégiques engagés démontrent notre pragmatisme et notre agilité. Nous pourrons ainsi redémarrer plus fort notre plan de conquête dès le début du prochain exercice. »

En K€ - normes françaises – données non auditées S1 2021/22 S1 2022/23 Chiffre d'affaires

- dont chiffre d'affaires magasins 19 548

18 631 22 822

22 210 Marge commerciale brute (surgelés & emballages)

% du chiffre d'affaires magasins 6 783

36,4% 8 886

40,0% Résultat d'exploitation du réseau[2]

% du chiffre d'affaires magasins 1 586

8,5% 2 223

10,0% Résultat d'exploitation (843) (1 444) Résultat financier (14) (266) Résultat exceptionnel (17) (301) Impôts (9) (55) Résultat net de l'ensemble consolidé (883) (2 066)



Chiffre d'affaires magasins en hausse de +19,2%

Au titre du 1er semestre 2022/23, écomiam réalise un chiffre d'affaires magasins de 22,2 M€ en progression de 19,2% (+12,9% à surface de vente constante). Cette performance s'inscrit dans un contexte national marqué par une inflation impactant le pouvoir d'achat des ménages et leurs comportements de consommation. Durant cette période, écomiam a engagé l'optimisation raisonnée de son réseau avec la fermeture de 5 magasins et l'ouverture de 2 nouveaux magasins en Bretagne (Bain-de-Bretagne) et en Occitanie (Cazères).

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2022/23 s'élève à 22,8 M€, en croissance de 16,7%, en raison d'une baisse de 0,3 M€ des autres revenus (refacturation au réseau des achats d'équipement) liée au rythme de nouvelles ouvertures sur le semestre (2 contre 10 sur le 1er semestre 2021/22).



Nette amélioration de la marge commerciale brute et du résultat d'exploitation du réseau

Conformément à la trajectoire fixée l'an dernier, écomiam enregistre au 1er semestre 2022/23 une amélioration sensible de sa marge brute à 40,0% du chiffre d'affaires magasins (+3,6 points). L'enseigne valide ainsi la pertinence du positionnement tarifaire de son offre et de sa stratégie de coopération avec ses fournisseurs, qui ont été accompagnés au bon rythme sans corrections tarifaires brutales.

Le résultat d'exploitation du réseau, avant charges de structure, s'élève à 2,2 M€ sur le 1er semestre 2022/23, en croissance de 40% sur un an, représentant un taux de marge de 10,0% en amélioration de 1,5 point. La solide contribution des points de vente les plus matures a plus que compensé l'accompagnement renforcé du Groupe auprès de ses affiliés.

En effet, afin de soutenir le réseau face à l'inflation sur ses charges d'exploitation et lui assurer une montée en puissance sereine, notamment dans les régions en phase de conquête, écomiam a décidé d'augmenter les commissions reversées aux magasins affiliés au 1er janvier 2023, représentant un effort de l'ordre de 150 K€ sur le semestre.



Une rentabilité opérationnelle ponctuellement obérée par la structuration du Groupe

Les charges de structure sont en augmentation de 1,1 M€ à 4,3 M€, essentiellement sous l'effet des actions de communication et de marketing pour renforcer la notoriété du réseau et la fidélisation des clients (+0,7 M€ à 1,6 M€).

Ces efforts pèsent momentanément sur l'Excédent Brut d'Exploitation (-0,9 M€) et le résultat d'exploitation consolidé (-1,4 M€).

Après prise en compte du résultat financier de -0,3 M€, du résultat exceptionnel de -0,3 M€ et de la charge d'impôts de 0,06 M€, le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2022/23 s'élève à -2,1 M€.



Un bilan solide, avec une trésorerie disponible de 5,1 M€

Dans un contexte inflationniste, écomiam a fortement renforcé le niveau des stocks à 5,7 M€ fin mars 2023 (4,1 M€ fin septembre 2022). L'enseigne a ainsi pu pratiquer un gel des prix de vente sur 75% de son offre produits sur les 5 premiers mois de l'année 2023, en ligne avec le déploiement d'une politique commerciale compétitive, équilibrée et adaptée aux enjeux du moment.

Le bilan d'écomiam reste solide avec des capitaux propres de 8,3 M€, une trésorerie disponible de 5,1 M€ et des dettes financières brutes de 4,9 M€ au 31 mars 2023 (dont 0,5 M€ de crédit-bail et 1,7 M€ de dettes bancaires à plus d'un an). écomiam dispose ainsi de l'assise financière nécessaire au financement de sa stratégie.



Perspectives et développements

Dans un contexte économique plus difficile que prévu, écomiam met en œuvre un plan de performance afin d'abaisser le point d'équilibre opérationnel du Groupe à court terme, dont les priorités sont clairement définies :

abaissement des coûts de structure (ajustement de la masse salariale avec le gel des recrutements et la réduction des contrats à durée déterminée et baisse des frais de marketing orientés notoriété),

poursuite des efforts orientés sur le trafic en magasin et la fidélisation clients. Ainsi, l'enseigne propose désormais, chaque semaine, un prix inférieur au prix précédent l'inflation[3] sur un produit de sa gamme viande ou poisson (démarrage 16 mai 2023),

élargissement de la gamme pour adresser un nouveau marché avec le lancement des « gamelles gourmandes » initié fin mars 2023.

Le Groupe prévoit que les premiers signes tangibles de ce plan de performance seront visibles à compter du 2nd semestre 2022/23. Ainsi, avec une performance opérationnelle restaurée et une structure financière toujours saine, écomiam sera en mesure de reprendre le chemin de l'expansion de son réseau dès l'exercice 2023/24. Le Groupe prévoit d'ores et déjà l'ouverture de 6 nouveaux points de vente dès le 1er trimestre 2023/24 et ainsi retrouver un rythme soutenu d'ouvertures de nouveaux points de vente en ligne avec les objectifs fixés lors de l'introduction en Bourse.



À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% origine France. Le réseau écomiam, constitué de 64 points de vente au 31 mai 2023, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2022, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 37,3 M€, en progression de 17,9%.

[1] Sources : Etude Xerfi – mars 2021 en nombre de magasins

[2] Retraité des dépenses de communication désormais pilotées au niveau national

[3] Référence : catalogue écomiam d'octobre 2021