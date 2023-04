11/04/2023 - 18:00

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français[1] de la distribution spécialisée de produits surgelés, publie son chiffre d'affaires magasins[2] du 1er semestre de l'exercice 2022/23 (période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023).

En K€ - normes françaises – données non auditées

Chiffre d'affaires magasins 2 2021/22 2022/23 Variation 1er trimestre (1er octobre au 31 décembre) 9 803 11 863 +21,0% 2ème trimestre (1er janvier au 31 mars) 8 789 10 337 +17,6% 1er semestre (1er octobre au 31 mars) 18 592 22 199 +19,4%



Poursuite d'une croissance à 2 chiffres sur le 2ème trimestre 2022/23 à +17,6%

Dans des marchés de l'alimentation qui semblent désormais installés dans un contexte inflationniste durable, écomiam a maintenu au 2ème trimestre 2022/23 une solide dynamique commerciale, matérialisée par un chiffre d'affaires magasins en croissance de 17,6%, à 10,3 M€.

À surface de vente constante, le chiffre d'affaires magasins du 2ème trimestre s'inscrit en hausse de 13,0%, dans la même tendance que le 1er trimestre, malgré un contexte national pourtant marqué par une conjoncture impactant le pouvoir d'achat des ménages et leurs comportements de consommation.

Ainsi, sur l'ensemble du 1er semestre 2022/23, écomiam poursuit son développement et enregistre un chiffre d'affaires magasins en progression de 19,4% (+12,9% à surface de vente constante) bénéficiant de l'ouverture de 2 nouveaux magasins en Bretagne (Bain-de-Bretagne) et en Occitanie (Cazères) et malgré la fermeture de 5 magasins n'offrant pas de perspectives de développement suffisantes.

Avec un réseau constitué de 65 points de vente au 31 mars 2023, le Groupe reste concentré à court terme sur l'amélioration de la performance de son réseau existant tout en réaffirmant ses ambitions 2025 d'atteindre 125 points de ventes.

La performance commerciale du 1er semestre 2022/23 est soutenue par la montée en puissance progressive des 29 points de vente ouverts en 2020/21 dans les nouvelles régions en phase de conquête commerciale qui contribuent majoritairement à la hausse de la fréquentation (+7,8% pour l'ensemble du réseau au 1er semestre 2022/23).

Ainsi, au regard du bon niveau d'activité réalisé sur cette première partie de l'exercice 2021/22, écomiam anticipe une légère amélioration de la marge brute.



Déploiement de nouveaux relais de croissance

Afin d'accompagner la dynamique de déploiement du réseau, écomiam poursuit ses actions ciblées de la relation client tout en renforçant la notoriété de l'enseigne sur l'ensemble du territoire :

lancement du programme de parrainage (janvier 2023) afin de renforcer le bouche-à-oreille,

intensification des analyses comportementales des consommateurs au travers d'un nouvel outil.

Enfin, conformément à ses engagements de prix justes, écomiam a poursuivi sa stratégie d'une politique commerciale compétitive et adaptée aux enjeux du moment avec un gel de 75% des prix de vente sur les 5 premiers mois de l'année 2023.

La grande nouveauté de ce semestre est le lancement d'une nouvelle offre « gamelles gourmandes », des recettes individuelles gourmandes prêtes à réchauffer réalisées exclusivement à base de produits présents dans l'offre écomiam et garantis 100% origine France.



Prochaine communication

Résultats du 1er semestre 2022/23, le 8 juin 2023 (après bourse)



À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% origine France. Le réseau écomiam, constitué de 65 points de vente au 31 mars 2023, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2022, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 37,3 M€, en progression de 17,9%.

[1] Sources : Etude Xerfi – mars 2021 en nombre de magasins

[2] Sortie de caisse magasins, représentant plus de 95% du chiffre d'affaires consolidé