20/10/2022 - 18:15

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français[1] de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce sa 70ème ouverture avec une nouvelle implantation à Bain-de-Bretagne, et la 36ème en région Bretagne, ce vendredi 21 octobre 2022.

À cette occasion, Daniel Sauvaget, Président Directeur Général d'écomiam, rappelle : « Chez écomiam, nous respectons les filières de production agricole françaises et les consommateurs avec des produits alimentaires 100% origine France, de qualité et accessibles au plus grand nombre. Notre concept est clair et transparent tant sur l'origine de production et de transformation en indiquant le lieu et bassin de production que sur le partage des revenus puisque nos prix affichés en magasin mentionnent la répartition entre le fournisseur, écomiam et l'État. Par ailleurs, l'ensemble de nos produits surgelés sont proportionnables pour lutter contre le gaspillage alimentaire, sans suremballage et sans promotion. Enfin, ce nouveau site géré par Damien, déjà à la tête de 2 autres points de vente, valide le modèle économique, collaboratif et pérenne de la commission affiliation, déployé au sein du réseau.»

Damien de Bodman, affilié expérimenté, ouvre ainsi son 3ème magasin après ceux de Rennes Longchamps et de Châteaugiron, s'enthousiasme : « Ce nouveau point de vente à Bain-de-Bretagne est le 5ème magasin sur l'agglomération Rennaise ; ce qui en fait la seconde agglomération la plus fortement maillée de magasins écomiam après Brest, en seulement 4 ans ! Une implantation au sud de Rennes très attendue, comme en témoignent les nombreux messages d'encouragement reçus sur les réseaux sociaux. »

La société poursuit ainsi son expansion sur l'ensemble du territoire métropolitain et réaffirme son objectif de 125 points de vente en 2025.

Les 5 magasins écomiam de l'agglomération Rennaise : Bain-de-Bretagne, Châteaugiron, Mordelles Pleumeleuc, et Rennes Longchamps.

Retrouvez toutes les informations sur www.ecomiam-bourse.com

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% origine France. Le réseau écomiam, constitué de 68 points de vente au 30 septembre 2022, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2022, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 37,3 M€, en progression de 18,6%.



Contacts

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

ecomiam@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 77 Relations presse

ACTUS finance & communication

Nawel NAAMANE

nnaamane@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 75

[1] Sources : Etude Xerfi – mars 2021 en nombre de magasins