07/07/2022 - 18:30

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français[1] de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce son chiffre d'affaires magasins[2] non audité au 30 juin 2022 (période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022).

En K€ - normes françaises – données non auditées

Chiffre d'affaires magasins 2 2020/21 2021/22 Variation Variation à périmètre comparable 1er semestre (1er octobre au 31 mars) 15 270 18 592 +21,8% -16,2% 3ème trimestre (1er avril au 30 juin) 8 744 9 535 +9,0% -15,4% 9 mois (1er octobre au 30 juin) 24 014 28 127 +17,1% -16,0%



Au titre du 3ème trimestre de l'exercice 2021/22, écomiam réalise un chiffre d'affaires magasins de 9,5 M€ en progression de 9,0% par rapport à la même période sur le précédent exercice. La croissance de ce trimestre pâtit d'un contexte inflationniste entrainant une contraction de la consommation des ménages et subit la fermeture temporaire de 3 anciens magasins pour travaux.

À nombre de magasins constant et retraité des 3 fermetures temporaires, le chiffre d'affaires magasins sur le trimestre est en repli de -13,7% sur un an, avec un effet de base de comparaison élevée (croissance de +29,0% au 3ème trimestre 2020/21 et une période de confinement).

Comparé au 3ème trimestre 2018/19, période pré-crise sanitaire, le chiffre d'affaires magasins de la période ressort en progression de +13,7% à réseau de magasins comparable et retraité des 3 fermetures temporaires, confirmant la tendance de fond favorable au concept de l'enseigne.

Ainsi, sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'exercice 2021/22, écomiam poursuit son développement et enregistre un chiffre d'affaires magasins en progression de 17,1% bénéficiant de 11 nouvelles ouvertures depuis le début de l'exercice, dont 73% hors Bretagne dans des nouveaux territoires de conquête.

Afin d'accompagner la dynamique de déploiement du réseau, écomiam a poursuivi la structuration de son organisation avec le recrutement de 2 responsables Animation magasins et un responsable CRM (Customer Relationship Manager), conformément à son plan de développement.

Enfin, écomiam a lancé sa première campagne publicitaire TV qui vient soutenir la stratégie de conquête nationale et de renforcement de la notoriété de la marque. Diffusée du 27 juin au 9 juillet sur BFM TV, celle-ci permet de mettre en avant les valeurs de l'entreprise et le positionnement qui sont au cœur des nouvelles tendances de consommation. Stratégiquement dispersées tout au long de la journée, les diffusions permettront de toucher un public large et diversifié, en phase avec les objectifs de notoriété d'écomiam. À noter que cette première campagne fait partie des dotations offertes dans le cadre du prix « Le Big Concours du Retail » remporté en 2022 et permet à l'enseigne de s'exposer sur le plan national sur une chaîne à forte audience pour un budget maîtrisé.

Pour découvrir le spot TV, cliquez sur le lien suivant : CAMPAGNE TV écomiam



Prochaine communication

Chiffre d'affaires magasins du 4ème trimestre 2021/22, le 6 octobre 2022 (après bourse)



À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% origine France. Le réseau écomiam, constitué de 67 points de vente au 30 juin 2022, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine.

En 2021, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 36,2 M€, en progression de 57,4%.



[1] Sources : Etude Xerfi – mars 2021 en nombre de magasins

[2] Sortie de caisse magasins, représentant plus de 95% du chiffre d'affaires consolidé