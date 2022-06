27/06/2022 - 08:00

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français[1] de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce sa première campagne TV nationale, à travers une publicité reprenant les valeurs de l'enseigne : un nouveau modèle de distribution éthique et responsable proposant des produits surgelés de qualité 100% origine France au juste prix (pour les producteurs et les consommateurs). écomiam propose ainsi une solution pour consommer autrement et cuisiner du fait maison de qualité.

Cette première campagne fait partie des dotations offertes dans le cadre du prix « Le Big Concours du Retail » remporté en 2022 et permet à l'enseigne de s'exposer sur le plan national sur une chaine à forte audience pour un budget maîtrisé.

Celle-ci représente une étape-clé dans le développement de l'enseigne et vient soutenir la stratégie de conquête nationale. Au total 42 spots seront diffusés à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 9 juillet sur BFM TV, permettant de mettre en avant les valeurs de l'entreprise et le positionnement qui sont au cœur des nouvelles tendances de consommation. Stratégiquement dispersées tout au long de la journée, les diffusions permettront de toucher un public large et diversifié, en phase avec les objectifs de notoriété d'écomiam.

L'agence Gulfstream a été sélectionnée pour accompagner écomiam dans la conception et la mise en œuvre de cette campagne mais également dans la stratégie d'amplification des actions marketing.

Pour découvrir le spot, cliquez sur le lien suivant : CAMPAGNE TV écomiam

À l'occasion de cette campagne, écomiam a fait évoluer son logo. Le flocon se pare du drapeau français pour souligner l'origine exclusivement française des produits et la signature devient « les irréductibles du surgelé » pour mieux traduire le caractère singulier de la marque qui a su bousculer les codes de la distribution alimentaire.

« Quelle fierté de voir notre marque, créée il y a 13 ans en famille, ainsi exposée à travers cette campagne TV. Depuis le début de cette aventure entrepreneuriale familiale nous avons construit un nouveau modèle économique dans lequel nous avons eu à cœur de proposer des produits alimentaires de qualité, à prix attractifs, tout en étant respectueux de l'ensemble des acteurs de notre filière et de l'environnement. Avec ce spot, nous allons pouvoir renforcer notre notoriété auprès du grand public, et bien sûr, continuer, petit à petit, à nous rapprocher un maximum des consommateurs, en étendant progressivement notre présence de l'Ouest vers l'Est de l'hexagone conformément à notre stratégie d'implantation énoncée lors de l'IPO. » commente Daniel Sauvaget, Fondateur et Président-Directeur Général.

Prochaine communication

Chiffre d'affaires magasins du 3ème trimestre 2021/22, le 7 juillet 2022 (après bourse)

Retrouvez toutes les informations sur www.ecomiam-bourse.com

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% origine France. Le réseau écomiam, constitué de 67 points de vente au 31 mai 2022, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine.

En 2021, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 36,2 M€, en progression de 57,4%.

[1] Sources : Etude Xerfi – mars 2021 en nombre de magasins