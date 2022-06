15/06/2022 - 18:15

Chiffre d'affaires magasins en progression de 22,8%

Marge commerciale brute en amélioration de 3,1 points à 36,4%

Résultat d'exploitation du réseau, avant charge des frais de structure, de 0,6 M€

Performance opérationnelle temporairement impactée par la montée en puissance progressive des points de vente dans les nouvelles régions et le déploiement d'actions de marketing

Niveau de trésorerie solide à 8,7 M€

Plein effet des actions de communication attendu sur le prochain exercice et plan d'actions pour renouer avec la croissance rentable dans la trajectoire des ambitions 2025

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français[1] de la distribution spécialisée de produits surgelés, publie ses résultats semestriels au titre de l'exercice 2021/22 (période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022), examinés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 13 juin 2022.

En K€ - normes françaises – données non-auditées 2020/21 2021/22 Chiffre d'affaires

- dont chiffre d'affaires magasins 16 998

15 167 19 548

18 631 Marge commerciale brute (surgelés & emballages)

% sur ventes de marchandise 5 043

33,3% 6 783

36,4% Excédent Brut d'Exploitation[2]

% du chiffre d'affaires 391

2,3% (526)

- Résultat d'exploitation

% du chiffre d'affaires 229

1,3% (843)

- Résultat financier (33) (14) Résultat exceptionnel 26 (17) Résultat net de l'ensemble consolidé 161 (883)



Une croissance à 2 chiffres sur le 1er semestre 2021/22 malgré une conjoncture macroéconomique tendue

Au titre du 1er semestre de l'exercice 2021/22, écomiam réalise un chiffre d'affaires consolidé de 19,5 M€ en progression de 15,0% par rapport à la même période de l'exercice précédent. L'activité sur ce début d'exercice évolue dans un contexte inflationniste qui bride la consommation des ménages et de montée en puissance progressive des points de vente dans les nouvelles régions en phase de conquête commerciale (pour rappel, conformément à ses engagements, écomiam a ouvert 29 nouveaux points de vente sur l'exercice 2020/21, et 10 sur le 1er semestre 2021/22, dont 82% hors Bretagne).

Le chiffre d'affaires magasins[3], en croissance de 22,8% bénéficie sur la période des 10 nouvelles ouvertures. A périmètre constant, le chiffre d'affaires magasins est en repli de -16,2% sur un an avec un effet de base de comparaison élevée (croissance de +48,5% au 1er semestre 2020/21) dans un contexte toujours marqué par la pandémie.

En revanche, comparé au 1er semestre 2018/19, période pré-crise sanitaire, le chiffre d'affaires magasins du 1er semestre 2021/22 ressort en progression de 27,7% à réseau de magasins comparables, confirmant la tendance de fond favorable.



Une marge commerciale brute à 36,4% en amélioration de 3,1 points

Dans un contexte de hausse d'activité, la marge commerciale brute s'élève à 6,8 M€ en progression de 34,5%, soit un taux de 36,4% en amélioration de 3,1 points, confirmant ainsi l'engagement d'écomiam de ne pas privilégier la croissance au détriment des marges.

Afin d'accompagner la dynamique de déploiement du réseau, écomiam a poursuivi la structuration de son organisation en ligne avec son plan de développement. Ainsi, les charges de personnel, en hausse maîtrisée de 21,6% s'élèvent à 1,2 M€ contre 1,0 M€ sur le 1er semestre 2020/21, représentant 6,3% du chiffre d'affaires (6% au 1er semestre 2020/21). Les charges externes sont en augmentation de 1,6 M€ sur un an sous l'effet de :

l'augmentation des commissions versées aux affiliés en lien avec l'expansion du réseau d'affiliés,

l'amplification des actions de fidélisation clients et de marketing afin de renforcer la notoriété de l'enseigne sur l'ensemble du territoire conformément aux engagements pris lors de l'IPO,

la hausse des frais de transport dans un contexte inflationniste des coûts du carburant.

L'Excédent Brut d'Exploitation ressort ainsi sur le semestre à -0,5 M€ contre 0,4 M€ à la même période en 2020/21.

Le résultat d'exploitation du réseau, avant charge de structure, s'élève à 0,6 M€ sur le 1er semestre 2021/22 contre 1,1 M€ un an auparavant, représentant un taux de marge de 3,5% en baisse de 3,8 points.

Après prise en compte des frais de siège, le résultat d'exploitation s'élève à -0,8 M€ sur le 1er semestre 2021/22.

Enfin, le résultat net consolidé du 1er semestre 2021/22 ressort à -0,9 M€.



Une trésorerie disponible de 8,7 M€

Face à la poursuite des tensions inflationnistes, écomiam a renforcé le niveau de ses stocks à 4,4 M€ fin mars 2022 (3,1 M€ fin mars 2021).

Le bilan d'écomiam reste solide avec des capitaux propres de 11,7 M€, une trésorerie disponible de 8,7 M€ et des dettes financières brutes de 2,8 M€ au 31 mars 2022. La situation bilancielle permet à écomiam de financer les besoins de trésorerie liés au développement de son réseau (variation de BFR de -0,2 M€ et investissements à 0,7 M€) et donne à l'entreprise l'assise financière nécessaire au financement de son plan de développement.



Perspectives et développements

Sur la seconde moitié de l'exercice, écomiam s'est fixé pour priorités de :

continuer à optimiser ses coûts opérationnels,

poursuivre l'amplification des actions ciblées de la relation client tout en renforçant la notoriété de l'enseigne sur l'ensemble du territoire.

Le plein effet de ces actions sur l'exploitation est attendu sur l'exercice 2022/23.

Enfin, disposant d'un réservoir de candidatures spontanées à l'affiliation de près de 1 600 dossiers, écomiam reste confiant dans le déploiement de son réseau et dans ses ambitions 2025 d'atteindre 125 points de ventes,

110 M€ de chiffre d'affaires et 7 M€ de résultat d'exploitation.



Prochaine communication

Chiffre d'affaires magasins du 3ème trimestre 2021/22, le 7 juillet 2022 (après bourse)



À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% origine France. Le réseau écomiam, constitué de 67 points de vente au 31 mai 2022, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine.

En 2021, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 36,2 M€, en progression de 57,4%.



[1] Sources : Etude Xerfi – mars 2021 en nombre de magasins

[2] Excédent Brut d'Exploitation : résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions

[3] Sortie de caisse magasins, représentant plus de 95% du chiffre d'affaires consolidé