18/05/2022 - 18:00

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français[1] de la distribution spécialisée de produits surgelés et premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% d'origine France expérimente un nouveau service de livraison de proximité en ferme relais avec le réseau Agrikolis.

Agrikolis est le premier réseau de retrait de colis lourds et volumineux, collaboratif et responsable en milieu rural chez les agriculteurs.

La raison d'être d'écomiam est de réconcilier le consommateur avec son écosystème. Pour Daniel Sauvaget, Président Directeur Général et fondateur d'écomiam « Cela a été une évidence pour écomiam de se rapprocher d'Agrikolis avec qui nous partageons l'ambition de contribuer à conforter l'activité économique des agriculteurs. »

En effet, écomiam est un acteur engagé du secteur de la distribution qui milite par ses actes :

une transparence sur l'origine française et sur les prix d'achat,

des prix fixes pour ses clients et ses fournisseurs sur une période minimum de 6 mois,

une réduction du gaspillage alimentaire et des déchets, les produits étant portionnables et sans packaging superflu !

Fort d'un réseau de 280 fermes, Cédric Guyot, co-fondateur d'Agrikolis, s'enthousiasme de cette expérimentation et déclare : « À nouveau, Agrikolis innove en développant un réseau de relais pour produits surgelés. Nous facilitons ainsi la vie du consommateur qui pourra retirer sa commande de surgelés dans la ferme la plus proche. C'est avec plaisir que nous ouvrons nos deux premiers relais bretons de produits surgelés avec écomiam qui partage nos valeurs et notre volonté de soutenir les agriculteurs. »

Les deux entreprises se félicitent que ce nouveau partenariat facilite le quotidien des consommateurs et réduit l'impact environnemental des livraisons en participant au redéveloppement du tissu économique rural et local.



Deux premières fermes en région Bretagne

Le service de livraison de proximité a été mis en place pour 6 € par commande, à retirer chaque semaine à partir du jeudi pour toute commande passée sur ecomiam.com avant le mercredi à 16h.

Près de RENNES : Ferme relais AGRIKOLIS MONTGERMONT au lieu-dit Le pré neuf (35760). Retrait des commandes le jeudi / vendredi / lundi / mardi / mercredi : de 17h00 à 19h00 (pour toute commande passée sur ecomiam.com via le magasin de Rennes Longchamps avant le mercredi 16h).

Proche de VANNES : Ferme relais AGRIKOLIS AMBON au lieu-dit Lavignac (56190). Retrait des commandes le jeudi : de 10h00 à 12h30 / le vendredi : de 14h30 à 19h00 / le samedi : de 10h00 à 12h00 (pour toute commande passée sur ecomiam.com via le magasin de Vannes avant le mercredi 16h)

Retrouvez toutes les informations sur www.ecomiam-bourse.com

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% origine France. Le réseau écomiam, constitué de 67 points de vente au 30 avril 2022, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine.

En 2021, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 36,2 M€, en progression de 57,4%.

Contacts

écomiam

Claire LOISEAU - Responsable RSE

Responsabilité Sociétale de l'Entreprise

Responsable valorisation des filières de production

[email protected] - Tél. 06 08 40 55 06 ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE - Relations presse

[email protected] - Tél. 01 53 67 36 34



Corinne PUISSANT - Relations investisseurs

[email protected] - Tél. 01 53 67 36 77



À propos d'Agrikolis

Fondée en 2018 par Cédric Guyot et Guillaume Belissent, Agrikolis est le 1er réseau de distribution Français, collaboratif et responsable, pour produits lourds et volumineux offrant de nouveaux services consommateur en s'appuyant sur le réseau agricole. Fort de ses 280 fermes relais et de 11 collaborateurs basés à Roubaix, Agrikolis a réalisé un chiffre d'affaires de 2 M€ en 2021.

Contact: Cédric Guyot [email protected] - Tél. 06 46 07 15 59

[1] Sources : Etude Xerfi – mars 2021 en nombre de magasins