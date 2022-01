Secteur ICB : 45201010 - Détaillants et grossistes - Alimentation

19/01/2022 - 19:15

Chiffre d'affaires consolidé en progression de 57,4%

Marge commerciale brute en hausse à 33,8%

Amélioration de l'Excédent Brut d'Exploitation [1] à 1,3 M€

Trésorerie disponible de 10,4 M€

Confirmation des objectifs 2025

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français[2] de la distribution spécialisée de produits surgelés, publie ses résultats annuels au titre de l'exercice 2020/21 (clos le 30 septembre 2021), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 18 janvier 2022. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel 2020/21 qui sera mis à la disposition du public au plus tard le 30 janvier 2022.



écomiam réalise, à nouveau, un exercice 2020/21 solide, en alliant croissance et performance opérationnelle.

En K€ - normes françaises – données auditées 2019/20 2020/21 Variation Chiffre d'affaires consolidé 23 018 36 236 +57,4% Marge commerciale brute

% sur ventes de marchandise 7 194

32,4% 10 710

33,8% +48,9%

+1,4 point Excédent Brut d'Exploitation2

% du chiffre d'affaires consolidé 709

3,1% 1 306

3,6% +84,1%

+0,5 point Résultat d'exploitation

% du chiffre d'affaires consolidé 294

1,3% 902

2,5% +206,6

+1,2 point Résultat financier (134) (51) - Résultat courant 160 851 x5 Résultat exceptionnel 774 (57) - Résultat net de l'ensemble consolidé 801 536 -33,1%



Un nouvel exercice en croissance à deux chiffres

écomiam réalise un nouvel exercice en forte progression avec un chiffre d'affaires consolidé de 36,2 M€ en croissance de +57,4% (+6,6% à périmètre constant[3]) par rapport à l'exercice précédent, soutenue par le développement du réseau avec 29 ouvertures sur la période. Afin de s'affranchir d'une base de comparaison élevée liée à des achats de précaution en période de confinement, le chiffre d'affaires magasins 2020/21 comparé à 2018/19 est en croissance de +38,8% à périmètre constant3.

L'évolution favorable de l'activité sur l'exercice 2020/21 valide, une nouvelle fois, le modèle économique basé sur des convictions fortes en termes de produits alimentaires 100% origine France, équitable et accessible, tout en étant respectueux de l'ensemble des acteurs de la filière (producteurs et collaborateurs).



Forte amélioration de la performance économique

Dans un contexte de hausse d'activité, la marge sur les ventes de marchandises s'élève à 10,7 M€ en progression de 3,5 M€, soit un taux de marge commerciale brute de 33,8% du chiffre d'affaires en amélioration de 1,4 point, confirmant ainsi l'engagement d'écomiam de ne pas privilégier la croissance au détriment des marges.

Afin d'accompagner la dynamique de déploiement du réseau, écomiam a effectué les recrutements nécessaires pour la structuration de son organisation. Les charges de personnel s'élèvent à 2,1 M€ contre 1,2 M€ sur le précédent exercice tout en maîtrisant l'ensemble des autres dépenses opérationnelles. Ainsi, écomiam enregistre un Excédent Brut d'Exploitation de 1,3 M€ en hausse de +84,1% sur l'exercice 2020/21, soit 3,6% du chiffre d'affaires consolidé contre 3,1% en 2019/20.

Le résultat d'exploitation du réseau avant charge des frais de structure s'élève à 2,1 M€ sur l'exercice 2020/21 contre 0,9 M€ un an auparavant, représentant un taux de marge de 6,7% en amélioration de 2,7 points, conformément aux objectifs fixés lors de l'introduction en Bourse.

Après prise en compte des frais de siège, le résultat d'exploitation ressort en forte amélioration (multiplié par plus de 3) pour atteindre 0,9 M€ sur l'exercice 2020/21, soit un taux de marge de 2,5% en amélioration de 1,2 point.

En l'absence de charges financières significatives, le résultat courant a été multiplié par plus de 5 à 0,8 M€ par rapport à l'exercice précédent.

Enfin, après prise en compte du résultat exceptionnel non significatif (-57 K€) contre 0,8 M€ sur l'exercice précédent intégrant les plus-values de cessions de magasins à des affiliés et d'une charge d'impôts (0,3 M€), le résultat net consolidé de l'exercice 2020/21 représente un bénéfice de 0,5 M€.



Une structure financière solide

Le bilan d'écomiam s'est considérablement renforcé au cours de l'exercice, sous l'effet du succès de l'introduction en Bourse sur Euronext Growth réalisée en octobre 2020. Ainsi, les capitaux propres s'élèvent à 12,6 M€ et la trésorerie nette à 7,4 M€ au 30 septembre 2021. Les capitaux levés permettent à écomiam de financer sa forte croissance, notamment les besoins de trésorerie liés au développement de son réseau (variation de BFR -2,1 M€ et investissements à 2,3 M€) et donne à l'entreprise l'assise financière nécessaire au financement de son plan de développement.



Une démarche RSE au cœur du concept de développement d'écomiam

écomiam s'inscrit dans une démarche délibérément éco-responsable en faveur d'une politique qualité et de responsabilité sociétale représentant la pierre angulaire de son modèle d'entreprise, caractérisée par :

Des produits frais surgelés, pour l'essentiel bruts, c'est-à-dire non transformés, en adéquation avec une tendance de plus en plus forte pour le « Bien manger » et le « Fait maison »,

100% des produits origine France pour une offre à la fois qualitative et éthique grâce à la valorisation des filières agroalimentaires régionales et locales,

Un affichage en magasin de la répartition des revenus : la part fournisseur, la marge écomiam et la TVA reversée à l'État,

Une politique tarifaire claire avec la mise en place de prix stables pour des périodes de 6 mois, en cohérence avec la politique menée avec ses fournisseurs, à qui le Groupe souhaite offrir une meilleure visibilité,

Des emballages réduits au strict minimum, valorisant au mieux le produit qui est portionnable pour limiter les déchets et le gaspillage.

Ce concept novateur continue de susciter un fort engouement puisque près de 1 400 candidatures spontanées à l'affiliation ont été reçues depuis septembre 2020.



Confirmation des objectifs 2025

L'activité du 1er trimestre de l'exercice en cours (du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021) à 9,8 M€[4], témoigne d'une poursuite de la dynamique commerciale à un rythme qui prévalait avant la crise sanitaire (+32,1% par rapport à la même période de 2020/21). Avec 7 nouveaux magasins affiliés situés principalement sur l'arc Atlantique (4 en Normandie, 1 en Pays-de-la-Loire et 1 en Nouvelle-Aquitaine) et une ouverture très encourageante du premier point de vente en Île-de-France à Magny-en-Vexin, le réseau est désormais constitué de 63 points de vente.

Forte d'une stratégie axée autour de son déploiement commercial, écomiam réaffirme son ambition de maintenir au cours des prochaines années un rythme soutenu de croissance et vise 125 points de vente et 110 M€[5] de chiffre d'affaires à l'horizon 2025. Cette croissance devrait conduire à un résultat d'exploitation de l'ordre de 7 M€ en 2025, soit une marge opérationnelle supérieure à 6%, conforme à l'ambition de partage équitable entre producteurs, distributeur et consommateurs.

Prochaine communication : chiffre d'affaires magasins du 2ème trimestre 2021/22, le 7 avril 2022 (après Bourse)

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% origine France. Le réseau écomiam, constitué de 63 points de vente au 31 décembre 2021, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine.

En 2021, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 36,2 M€, en progression de 57,4%.



[1] Excédent Brut d'Exploitation : résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions

[2] Source : Etude Xerfi – mars 2021 en nombre de magasins

[3] Chiffre d'affaires magasins uniquement

[4] Sortie de caisse magasins, représentant plus de 95% du chiffre d'affaires consolidé

[5] Soit un rythme de croissance annualisé de 40% par rapport au 30 septembre 2019. La croissance du chiffre d'affaires était de 21% et 34% pour les exercices 2018 et 2019 incluant respectivement 4% et 23% de croissance organique