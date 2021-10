07/10/2021 - 18:00

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français[1] de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce son chiffre d'affaires magasins[2] non audité de l'exercice 2020/21 (période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021).

En K€ - normes françaises – données non auditées

Chiffre d'affaires magasins 2 2019/20 2020/21 Variation Variation organique 9 mois (1er octobre 2020 au 30 juin 2021) 17 061 24 014 +40,8% +11,4% 4ème trimestre (1er juillet au 30 septembre 2021) 5 711 7 539 +32,0% -8,8% 12 mois (1er octobre 2020 au 30 septembre 2021) 22 772 31 553 +38,6% +6,6%



Activité commerciale du 4ème trimestre 2020/21 en croissance de 32%

écomiam réalise au 4ème trimestre de l'exercice 2020/21 un chiffre d'affaires magasins de 7,5 M€ en croissance de 32,0% (-8,8% en organique). L'évolution à périmètre constant reflète un effet de base très exigeant avec en particulier :

la saisonnalité des ventes avec une baisse de l'activité durant les congés d'été accentuée par la sortie du confinement et une base de comparaison exceptionnelle en 2020. Rapporté à la même période sur l'exercice 2018/19, le 4 ème trimestre ressort en croissance organique de 14,8% ;

trimestre ressort en croissance organique de 14,8% ; le retour à un panier moyen plus conforme à la moyenne historique après un volume boosté durant la crise sanitaire ;

la légère baisse de la fréquentation en magasin sur la même période (-4,7%) mais en hausse significative par rapport à 2019 (+15,0%), qui confirme la pertinence du concept novateur du réseau écomiam.

Durant ce trimestre, conformément au plan de développement présenté lors de l'introduction en Bourse, écomiam a poursuivi son expansion sur l'ensemble du territoire métropolitain, avec l'ouverture de 5 nouveaux magasins affiliés dont 4 hors de la région Bretagne, principalement sur l'arc Atlantique (2 en Nouvelle-Aquitaine, 1 en Normandie et 1 en Pays-de-la-Loire).

Constatant un démarrage plus progressif des nouveaux points de vente situés hors Bretagne, l'entreprise a accéléré les ventes de cartes de fidélité « coup de pouce » et renforcé, en parallèle, les actions de communication, notamment par la montée en puissance de son outil de gestion de la relation client.



Objectif réseau dépassé : 56 magasins à fin septembre 2021

Avec 29 nouvelles ouvertures réalisées durant l'exercice 2020/21, écomiam dépasse son objectif de 20 ouvertures par an et dispose d'un réseau de 56 points de vente.

Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice 2020/21, écomiam enregistre un chiffre d'affaires magasins en progression de 38,6% (+6,6% en organique) fort d'un réseau constitué de 56 points de vente. Afin de s'affranchir d'une base de comparaison élevée liée à des achats de précaution en période de confinement, le chiffre d'affaires 2020/21 comparé à 2018/19 est en croissance organique de +39,8%.

Disposant de 330 demandes actives de candidatures à l'affiliation, écomiam est confiant dans le déploiement de son réseau et réaffirme ses ambitions de croissance rentable : 125 points de vente, 110 M€ de chiffre d'affaires et 7 M€ de résultat d'exploitation d'ici 2025.



À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% origine France. Le réseau écomiam, constitué de 56 points de vente au 30 septembre 2021, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine.

En 2020, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires de 23 M€, en progression de 57% (+33% en organique).



[1] Sources : Businesscoot – Janvier 2020 en nombre de magasins

[2] Sortie de caisse magasins, représentant plus de 95% du chiffre d'affaires consolidé