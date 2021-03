25/03/2021 - 07:30

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français1 de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce l'ouverture du magasin de Soustons (Nouvelle-Aquitaine), 40ème point de vente du réseau, ce vendredi 26 mars 2021.

écomiam, enseigne de produits surgelés 100% français et essentiellement non transformés, continue son développement avec l'ouverture d'un nouveau point de vente à Soustons en Nouvelle-Aquitaine. Après Saint-Paul-lès-Dax ouvert en juillet 2020 et Lagord-La Rochelle en décembre 2020, Soustons représente le troisième point de vente dans cette région. Avec 13 nouvelles ouvertures depuis le début de l'exercice, le 1er octobre 2020, la société poursuit son expansion sur l'ensemble du territoire métropolitain et réaffirme son objectif de 125 points de vente en 2025.

À cette occasion, Daniel Sauvaget, Président Directeur Général d'écomiam, commente : « Nous sommes très heureux d'accueillir Benoît et Thomas, les affiliés aux commandes de ce nouveau magasin en Nouvelle-Aquitaine, au sein de la famille écomiam. Dans ce projet, ils portent les valeurs de leur sport fétiche, le rugby, au travers de l'audace, la solidarité et l'engagement et ils ont toute ma confiance pour être les piliers de notre réseau dans cette magnifique Région des Landes. »

écomiam a d'ores et déjà amorcé l'ouverture de 5 nouveaux magasins sur le mois d'avril 2021 à Cavignac (33), Cholet (49), La Teste-de-Buch (33), Pleumeleuc (35), et Chambray-lès-Tours (37).

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% français. Le réseau écomiam, constitué de 40 points de vente fin mars 2021, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2020, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires de 22,9 M€, en progression de 56% (+33% en organique).

écomiam est qualifiée Bpifrance Entreprise innovante.

Contacts

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

[email protected]

Tél. 01 53 67 36 77 Relations presse

ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN

[email protected]

Tél. 01 53 67 36 34

