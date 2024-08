Communiqué de la société EAGLE FOOTBALL GROUP (ex OL GROUPE) du 31/08/2024 - ARRIVÉE DE WILFRIED ZAHA EN PRÊT JUSQU'À LA FIN DE SAISON

31/08/2024 - 13:30

Lyon, le 30 août 2024,

L'Olympique Lyonnais informe de l'arrivée sous la forme d'un prêt payant d'une saison, de l'attaquant international ivoirien Wilfried Zaha, en provenance de Galatasaray, pour un montant de 3 M€.

Né en 1992 à Abidjan, Wilfried Zaha a débuté sa carrière professionnelle en 2010 avec Crystal Palace, son club formateur. Réputé pour sa vitesse et ses qualités de percussion, il a passé l'essentiel de sa carrière à Londres, disputant 458 matchs et marquant 90 buts en 13 saisons, avec deux prêts à Manchester United et Cardiff City.

En 2023, l'attaquant ivoirien rejoint Galatasaray, où il dispute 43 matchs et remporte, notamment, en mai dernier le titre de champion de Turquie.

International ivoirien, Wilfried Zaha compte également 31 sélections avec Les Eléphants, ce qui porte son total à plus de 550 matchs dans l'élite.

L'Olympique Lyonnais se réjouit de l'arrivée de Wilfried Zaha, joueur talentueux et expérimenté, qui vient ainsi renforcer le secteur offensif de l'équipe dirigée par Pierre Sage.