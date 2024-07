07/07/2024 - 20:30

Lyon, le 7 juillet 2024

L'Olympique Lyonnais annonce l'acquisition définitive de l'attaquant international ghanéen Ernest Nuamah, en provenance du RWDM, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'au 30 juin 2028. Le montant du transfert s'élève à 28,5 M€.

Arrivé en prêt à l'été 2023, l'ancien pensionnaire de l'académie ghanéenne « Right to Dream » s'est illustré cette saison en disputant 33 rencontres toutes compétitions confondues et en inscrivant 3 buts. Attaquant dynamique, rapide et percutant, Ernest Nuamah - qui s'était révélé à Nordsjaelland au Danemark entre janvier 2022 et août 2023 (49 matches / 20 buts) - a su, par ses performances, convaincre son entraîneur et ses dirigeants de prolonger l'aventure à l'OL.

Doté de qualités exceptionnelles et d'un grand potentiel de progression, l'international ghanéen de 20 ans (11 sélections) reprendra l'entraînement ce lundi 8 juillet.