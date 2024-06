06/06/2024 - 08:00

Lyon, le 6 juin 2024 – 8h00



Eagle Football Group annonce la signature d'un accord avec la société Holnest et un groupe d'investisseurs, entrepreneurs et institutionnels, relatif à la cession de la totalité des actions de la société OL Vallée Arena (société exploitante de la LDLC Arena).

L'ensemble des opérations prévues dans ce cadre ont fait l'objet d'une autorisation préalable par un conseil d'administration qui s'est tenu le 5 juin 2024.

La cession de 100% des titres de la société et du compte courant d'Eagle Football Group porte sur un montant d'environ 70 M€, basé sur une valorisation de l'entreprise de l'ordre de 160 M€.

Le règlement de cette transaction sera effectué sous la forme d'actions Eagle Football Group détenues par Holnest pour un montant de 16 M€ environ et le solde en cash pour 54 M€ environ.

Le closing de la transaction devrait intervenir le 12 juin prochain.

Une garantie d'actif et de passif usuelle en la matière est consentie par Eagle Football Group ; elle sera garantie par un nantissement d'une partie des actions auto-détenues.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie du Groupe, notamment le recentrage sur le football masculin annoncé le 25 octobre dernier. Elle devrait permettre à Eagle Football Group de constater une plus-value de cession dans les comptes de l'exercice 2023/2024, ainsi qu'un désendettement significatif.

Depuis son ouverture en novembre 2023, la LDLC Arena connait un vif succès et a déjà accueilli de nombreux évènements tels que les matchs d'Euroleague de basket de LDLC ASVEL, des spectacles tels que ceux de Florence Foresti, Lomepal, Sting, Calogero, Shaka Ponk, Hoshi, Grand Corps Malade, Stars 80, Etienne Daho, Eric Clapton, … Nous souhaitons aux nouveaux actionnaires de la LDLC Arena, une très belle poursuite d'activité dans cette infrastructure.

« Nous sommes ravis d'avoir conclu cet accord avec Holnest. Depuis notre arrivée à Lyon, nous avons clairement exprimé notre volonté de consacrer l'ensemble de nos capitaux et de nos ressources humaines au football. Grâce à l'investissement et à la passion de Jean-Michel et de ses nouveaux associés, nous pouvons nous concentrer sur notre objectif de jouer des coupes européennes à Lyon, tandis que l'exploitation de la LDLC Arena continuera à bénéficier à l'agglomération lyonnaise et à sa région pour de nombreuses années à venir », a déclaré John Textor, Président-Directeur général d'Eagle Football Group.

Jean-Michel Aulas a déclaré : « Je suis heureux de cette nouvelle alliance avec John et de la coopération quotidienne avec Laurent Prud'homme, et nous sommes déterminés à maintenir l'excellence opérationnelle de la LDLC Arena tout en explorant de nouvelles opportunités pour élargir son impact et sa portée. Cette acquisition marque le début d'une nouvelle phase passionnante pour la LDLC Arena, avec Holnest, et ses partenaires, apportant son expertise et ses ressources pour soutenir et développer l'espace dans les années à venir. Nous sommes heureux d'avoir pu regrouper au sein d'Holarena des institutions de premier plan dont le Conseil Régional et des industriels lyonnais et parisiens tous reconnus dans leur domaine. Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe talentueuse de la LDLC Arena afin de développer tout son potentiel et continuer à offrir des expériences exceptionnelles aux amateurs de sports et de spectacles ».