17/12/2024 - 18:00

Villepinte, le 17 décembre 2024

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce la mise en œuvre d'un plan stratégique de rationalisation de ses coûts afin de confirmer sa trajectoire vers la rentabilité.

Dans le cadre de cette revue stratégique, DRONE VOLT annonce la fermeture de sa filiale Aerialtronics, qui emploie 3 salariés et enregistre un chiffre d'affaires faible. La filiale DRONE VOLT Belgique sera également fermée, son salarié sera repris en tant que prestataire et son chiffre d'affaires sera désormais comptabilisé par DRONE VOLT France.

Ces deux décisions, qui prendront effet dès le début du prochain exercice, permettront une réduction des coûts fixes (bureaux, charges de personnel, assurances, etc.) d'environ 400 k€ par an sans perte de chiffre d'affaires. Elles contribueront ainsi directement à l'objectif d'atteindre un EBITDA positif dès 2025. D'autres initiatives sont à l'étude, pouvant générée une économie additionnelle de l'ordre de 300 k€ en année pleine.

DRONE VOLT fait ainsi le choix de réduire significativement sa structure de coûts fixes tout en poursuivant son développement commercial sur ses activités à plus forte marge et contribuant le plus à la marge brute, à savoir son segment des services ainsi que la vente de prestations à forte valeur ajoutée. Pour rappel, DRONE VOLT a annoncé une progression de +53% de sa marge brute au 3ème trimestre 2024 et une demande croissante pour ses activités de services au 4ème trimestre 2024[1].

Dans le même temps, DRONE VOLT travaille activement à son plan de financement pour le prochain exercice.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires de l'exercice 2024, 15 janvier 2025

[1] Voir le communiqué du 26 novembre 2024.