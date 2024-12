05/12/2024 - 18:00

Villepinte, le 5 décembre 2024

DRONE VOLT (la « Société ») annonce la finalisation de l'opération de regroupement de ses actions par échange d'une (1) action nouvelle d'une valeur nominale de 1 euro pour cent (100) actions anciennes d'un centime d'euro (0,01) de valeur nominale à regrouper. Cette opération a pris effet le 4 décembre 2024 et sera suivie de la mise en œuvre d'une réduction du capital social par voie de diminution de la valeur nominale des actions de la Société.

Finalisation de l'opération de regroupement

Les actions anciennes DRONE VOLT de 0,01 euro de valeur nominale (code ISIN : FR0013088606) ont été radiées du marché Euronext Growth après la clôture du marché le 29 novembre 2024 et ont été remplacées par les actions DRONE VOLT nouvelles de 1 euro de valeur nominale (code ISIN : FR001400SVN0) le 2 décembre 2024. Le code mnémonique (ALDRV) reste inchangé.

Il est précisé que depuis le 2 décembre 2024, les actions nouvelles qui n'ont pas pu être attribuées individuellement et qui correspondent à des droits formant rompus sont vendues automatiquement par bloc sur le marché par les intermédiaires financiers. Ceux-ci tiendront le produit de la vente à disposition de leurs clients actionnaires dans un délai de 30 jours à compter du 2 décembre 2024. Pour plus d'informations sur le regroupement, les actionnaires sont invités à consulter l'avis de regroupement d'actions publié au BALO le 16 octobre 2024 et disponible sur le site de la Société.

A l'issue de ces opérations, le capital social de la Société s'élève à 20 128 265,00 euros divisé en 20 128 265 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune.

La Société rappelle que la période de suspension des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital a pris fin le 4 décembre 2024 à minuit (inclus).

Réduction de capital par diminution de la valeur nominale des actions DRONE VOLT

DRONE VOLT (la « Société ») annonce également la mise en œuvre d'une réduction du capital social par voie de diminution de la valeur nominale des actions de la Société.

Lors de sa réunion en date du 5 décembre 2024, le Conseil d'administration, faisant usage de l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 4 juin 2024 aux termes de sa 22ème résolution, a décidé de procéder à une réduction du capital social motivée par des pertes de 20 128 265 euros à 2 012 826,50 euros, par voie de réduction de la valeur nominale des actions composant le capital social à 0,10 euro (contre 1 euro auparavant), et affectation de la totalité du montant de la réduction de capital (18 115 438,50 euros) au compte « Report à nouveau » qui s'établit désormais à -2 338 172,50 euros.

Cette opération purement technique n'a pas d'incidence sur le nombre d'actions en circulation de la Société. Ainsi, à l'issue de cette opération, le capital social de la Société s'élève désormais à 2 012 826,50 euros et est composé de 20 128 265 actions ordinaires de 0,10 euro de valeur nominale chacune.

