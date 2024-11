Communiqué de la société DRONE VOLT du 26/11/2024 - DRONE VOLT confirme le succès du HERCULES 20 et la demande croissante pour ses services au 4ème trimestre 2024

26/11/2024 - 18:00

Villepinte, le 26 novembre 2024

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce que le succès de l'HERCULES 20, best-seller de l'offre développée par DRONE VOLT FACTORY, se confirme au 4ème trimestre 2024. La société se montre également très satisfaite de la dynamique de ses activités à forte marge.

Confirmation du succès commercial de l'HERCULES 20

Après avoir reçu une commande record d'un client européen pour plus de 40 HERCULES 20 en juillet 2024[1], DRONE VOLT annonce que ce même client lui en a commandé 5 exemplaires supplémentaires, qui seront livrés d'ici la fin de l'année 2024. Par ailleurs, la version spray de l'HERCULES 20 connaît également une forte dynamique commerciale, avec près d'une dizaine de commandes enregistrées, qui devraient être livrées et facturées au cours de ce trimestre.

Ces nouvelles commandes illustrent l'accélération de la demande pour son drone best-seller depuis le 3ème trimestre 2024.

Face à cette demande importante, DRONE VOLT confirme sa capacité à accroître ses cadences de production afin de tenir les délais demandés par ses clients. La société annonce ainsi avoir déjà livré 11 HERCULES 20 au cours des mois d'octobre et de novembre 2024 (12 exemplaires déjà en commande devront également être livrés d'ici la fin de l'année).

DRONE VOLT enregistre une demande croissante pour ses différentes activités

Cette bonne dynamique commerciale est amplifiée par la capacité de DRONE VOLT à développer des produits et services répondant aux attentes du marché, en s'appuyant sur tout le savoir-faire de son département R&D. La société est ainsi en mesure de proposer des offres commerciales à haute valeur ajoutée et à forte marge.

Ainsi, les activités de prestation de services connaissent une très forte dynamique depuis plusieurs mois et devraient représenter plus d'un tiers du chiffre d'affaires des activités à forte marge sur l'exercice 2024. La vente de prestations à forte valeur ajoutée, réalisées par le département R&D de DRONE VOLT, s'est déjà concrétisée par un premier contrat en octobre[2] afin d'élaborer une version spécifique du LINEDRONE adaptée aux besoins d'un client. La dynamique devrait s'amplifier, avec actuellement 3 négociations significatives en cours, qui pourraient aboutir à la signature de contrats en début d'année prochaine.

Enfin, le DRONE VOLT KOBRA, dernière innovation du Groupe, est actuellement en phase d'essai chez 5 clients. DRONE VOLT se montre confiant pour des prises de commandes importantes dans les prochaines semaines.

« Comme nous l'avions annoncé, nous mettons tout en œuvre afin d'accélérer la montée en puissance de nos activités à forte marge. Dans le même temps, nous travaillons à réduire nos coûts, notamment ceux en lien avec les activités à faible marge. La mise en œuvre de cette dynamique vertueuse nous permet ainsi de viser un EBITDA positif en 2025. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires de l'exercice 2024, 15 janvier 2025.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles

sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 75%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T : +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25

aviolette@aya-communication.fr

[1] Voir le communiqué du 8 juillet 2024

[2] Voir le communiqué du 7 octobre 2024