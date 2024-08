05/08/2024 - 07:30

Villepinte, le 5 août 2024

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce une nouvelle commande ferme de 2 HELIPLANE.

Après avoir vendu un premier exemplaire de ce drone spécifique en début d'année, le groupe a reçu une première commande d'une armée européenne, qui pourrait être suivie d'une nouvelle commande pour des exemplaires supplémentaires à moyen terme.

L'HELIPLANE est un drone dit VTOL (Vertical Take-Off and Landing), doté d'une aile fixe. Ainsi, il décolle et atterrit verticalement mais vole comme un avion, ce qui lui autorise des missions d'inspection et de surveillance de plusieurs heures sur de très longues distances. Disponible en trois versions (2,4 m ou 3,4 m ou 4,10 m d'envergure), l'HELIPLANE peut transporter jusqu'à 10 kg de charge utile, avec une endurance possible maximale de 220 km et un retour vidéo jusqu'à 80 km. Il est idéal pour les missions de surveillance de jour comme de nuit.

DRONE VOLT indique par ailleurs que ces drones sont déjà en stock et qu'ils pourront ainsi être rapidement livrés dès qu'ils seront totalement équipés et surtout, une fois que la formation au pilotage aura été exécutée. Pour rappel, la société propose des formations et des prestations de services via ses solutions DRONE VOLT ACADEMY et DRONE VOLT EXPERT, qui représentent des activités en forte croissance et structurellement très rentables.

« Cette commande vient une nouvelle fois confirmer les intentions que nous avons reçues ces dernières semaines et l'attractivité de notre offre » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Après la commande record de plus de 40 HERCULES 20[1] il y a quelques semaines de la part d'un important client, c'est une nouvelle technologie DRONE VOLT qui est plébiscitée. De plus, nous entendons continuer d'engranger rapidement de nouvelles commandes sur ces solutions, ainsi que sur le DRONE VOLT KOBRA, dernière innovation du groupe. »

Prochain communiqué : Résultats du 1er semestre 2024, mercredi 18 septembre 2024.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 75%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



[1] Voir le communiqué du 8 juillet 2024