08/07/2024 - 18:00

Villepinte, le 8 juillet 2024

Chiffre d'affaires semestriel 2024, en croissance de +49%, équivalent au chiffre d'affaires annuel 2023 ;

Hausse de 43% de la marge brute, grâce au démarrage très prometteur de l'offre de services DRONE VOLT EXPERT [1] ;

Confirmation de l'ambition de forte croissance de la marge brute en 2024.

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, présente son chiffre d'affaires et sa marge brute non audités du 1er semestre 2024.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS 2023 2024 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 719 1 532 +113% dont Distribution 15 192 22 099 +45% TOTAL 15 911 23 631 +49% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 273 920 +237% dont Distribution 1 514 1 627 +7% TOTAL 1 787 2 547 +43% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 38% 60% +22 points dont Distribution 10% 7% -3 points TOTAL 11% 11% Stable

« Notre performance commerciale du 1er semestre 2024 est tout simplement remarquable. Grâce aux excellentes relations avec notre plus gros client, qui nous avait déjà permis de générer un niveau historique de commandes en 2023, nous réalisons en 6 mois autant de chiffre d'affaires que durant les 12 mois de 2023. Dans le même temps, la montée en puissance de notre activité de services DRONE VOLT EXPERT se confirme et porte avec elle la forte croissance de la marge brute.

Ces tendances favorables doivent se confirmer au second semestre et nous bénéficierons également des premières retombées commerciales de nos nouveaux drones LINEDRONE et DRONE VOLT KOBRA qui ont connu un excellent accueil lors du dernier salon EUROSATORY. Nous sommes donc sereins dans notre capacité à atteindre notre objectif annuel de croissance et de récurrence de notre marge brute. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT.

Chiffre d'affaires semestriel en hausse de +49%

DRONE VOLT a réalisé un chiffre d'affaires de 23,6 millions d'euros au cours du 1er semestre 2024, en croissance de +49% par rapport au 1er semestre 2023. Ce volume d'affaires est sensiblement équivalent à celui réalisé au cours de l'intégralité de l'exercice 2023 (24,0 millions d'euros).

Cette progression du chiffre d'affaires de DRONE VOLT est à nouveau portée par les très bonnes relations construites avec le 1er client du Groupe, à la suite de la commande historique signée en février 2023. Ainsi, après avoir livré et facturé le solde de la commande initiale (4 millions en 2024 après 16 millions en 2023), ce client a généré plus de 12 millions d'euros de facturations additionnelles (commandes livrées et encaissées) au second trimestre 2024.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires à forte valeur ajoutée, généré par les activités de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY, a plus que doublé (+117%) pour s'établir à 1,5 million d'euros à fin juin 2024. Plus du tiers de ces revenus semestriels proviennent de la nouvelle offre de services DRONE VOLT EXPERT dédiée à la prestation de « Drone as a Service » dans les domaines de la surveillance, de l'inspection, de l'acquisition et du traitement de données par drones. Le Groupe a notamment réalisé des missions plus difficiles et plus profitables au cours du semestre, confirmant sa capacité à répondre à un grand nombre de besoins.

Dans le même temps, DRONE VOLT poursuit le déploiement de ses solutions avec la livraison de 29 drones au cours du 1er semestre 2024 contre 27 durant la même période de 2023. Cette performance est d'autant plus satisfaisante que DRONE VOLT a présenté au cours du semestre ses nouveaux produits phares, tel le DRONE VOLT KOBRA dont la montée en puissance est attendue à partir du 2nd semestre 2024.

Marge brute en progression de +43%

Grâce à cette solide dynamique, la marge brute consolidée du 1er semestre 2024 dépasse 2,5 millions d'euros, en hausse de +43%. Il s'agit du meilleur niveau de marge brute généré au cours d'un premier semestre depuis la création du Groupe.

Cette performance économique est liée à la part croissante des revenus issus de l'activité de services DRONE VOLT EXPERT qui porte la marge de l'ensemble des activités à forte valeur ajoutée à 60% du chiffre d'affaires.

Confirmation de l'ambition annuelle portée par la demande pour les solutions souveraines

Dans ce contexte, DRONE VOLT confirme son ambition annuelle d'une forte croissance de sa marge brute annuelle en 2024. L'attractivité de son offre de solutions est renforcée par la volonté croissante des industriels comme des pouvoirs publics de bénéficier de solutions technologiques souveraines, que ce soit sur le matériel comme sur les logiciels embarqués. DRONE VOLT est aujourd'hui l'un des rares constructeurs à pouvoir répondre à ce cahier des charges exigeant.

Cette puissante dynamique s'est notamment confirmée par la signature d'une commande ferme record de plus de 40 HERCULES 20[2], qui seront livrés au cours du second semestre 2024, ce qui contribuera sensiblement à l'amélioration de la marge brute.

Accompagnée d'une bonne maîtrise des coûts opérationnels (stabilisation des effectifs et des investissements en R&D), cette progression de la marge brute doit permettre d'améliorer les résultats et les flux de trésorerie.

Prochain communiqué : Résultats du 1er semestre 2024, mercredi 18 septembre 2024.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 75%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T : +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25

aviolette@aya-communication.fr

[1] Activité Drone as a Service

[2] Voir communiqué du 8 juillet 2024