08/07/2024 - 07:30

Villepinte, le 8 juillet 2024

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce une commande ferme de plus de 40 HERCULES 20. Il s'agit d'une commande record pour ce best-seller de l'offre développée par DRONE VOLT FACTORY.

Quelques jours après le salon Eurosatory, le rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité terrestre et aéroterrestre, à l'issue duquel DRONE VOLT a fait état d'une demande soutenue de la part de nombreux clients et prospects majoritairement à l'international, le Groupe annonce une commande ferme pour son « gros porteur » et best-seller, le HERCULES 20.

Cette commande porte sur plus de 40 unités. Elle provient d'un nouveau client européen qui choisit le HERCULES 20 pour sa capacité d'emport, son temps de vol et sa fiabilité, et qui compte l'utiliser essentiellement pour des missions d'inspection.

Les drones seront livrés au cours du second semestre 2024, ce qui contribuera sensiblement à l'amélioration de la marge brute, objectif prioritaire de la société pour l'exercice en cours. Au 1er trimestre 2024, DRONE VOLT a déjà vu sa marge brute progresser de +213%.

DRONE VOLT ne compte pas en rester là et est confiant dans sa capacité à signer d'autres commandes significatives d'ici à la fin de l'année.

« Cette commande vient confirmer l'engouement pour nos solutions que nous avons particulièrement ressentie lors du salon Eurosatory » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT qui ajoute : « Nous nous attendons à d'autres commandes dans les semaines qui viennent, essentiellement pour les trois solutions exposées lors du salon : l'HELIPLANE, le DRONE VOLT KOBRA et bien sûr l'HERCULES 20. »

