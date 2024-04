17/04/2024 - 18:00

Villepinte, le 17 avril 2024

Chiffre d'affaires trimestriel multiplié par plus de 5, grâce notamment à de nouvelles livraisons en complément de la commande record de 2023 ;

Multiplication par plus de 3 de la marge brute, grâce au démarrage très prometteur de l'offre de services DRONE VOLT EXPERT [1] ;

Confirmation de l'ambition de forte croissance de la marge brute en 2024.

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, présente son chiffre d'affaires et sa marge brute non audités du 1er trimestre 2024.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS 2022 2023 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 291 654 +125% dont Distribution 1 283 8 261 +544% TOTAL 1 574 8 915 +466% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 132 381 +189% dont Distribution 195 642 +229% TOTAL 327 1 023 +213% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 45% 58% +13 points dont Distribution 15% 8% -7 points TOTAL 21% 11% -10 points

« Nous venons de boucler un excellent 1er trimestre 2024 sur le plan commercial, bien au-delà de nos ambitions déjà élevées. Surtout, les clés du succès de ce trimestre, que ce soient les nouvelles livraisons qui viennent encore accroitre le volume historique signé en février 2023 ou la montée en puissance de notre activité de services DRONE VOLT EXPERT, sont de puissants moteurs qui vont continuer à nous porter dans le futur.

Grâce à cette dynamique et aux relais de croissance que constituent nos nouveaux drones LINEDRONE et DRONE VOLT KOBRA, nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre notre objectif annuel de croissance et de récurrence de notre marge brute. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT.

Chiffre d'affaires trimestriel multiplié par 5,7

DRONE VOLT avait annoncé, au cours du 1er trimestre 2024, son ambition de doubler son chiffre d'affaires et sa marge brute à fin mars. Ces objectifs ont été largement dépassés.

Ainsi, DRONE VOLT a enregistré une croissance de ses revenus de 466% au 1er trimestre 2024 et termine avec un chiffre d'affaires de 8,9 millions d'euros.

Cette progression du chiffre d'affaires de DRONE VOLT est portée par les suites favorables de la commande historique signée en février 2023. Non seulement le Groupe a livré, facturé et encaissé le solde de cette commande, pour environ 4 millions d'euros au cours du trimestre, mais il engrange désormais des commandes régulières qui ont représenté 2,6 millions d'euros de facturations et d'encaissements à fin mars et 1,7 million d'euros depuis début avril.

Hausse plus forte que prévu de la marge brute

Les autres activités à forte valeur ajoutée, regroupées au sein de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY, ne sont pas en reste avec un chiffre d'affaires qui a plus que doublé en 1 an pour atteindre près de 0,7 million d'euros à fin mars 2024. Plus du tiers des revenus trimestriels proviennent de la nouvelle offre de services DRONE VOLT EXPERT dédiée à la prestation de « Drone as a Service » dans les domaines de la surveillance, de l'inspection, de l'acquisition et du traitement de données par drones. Grâce au chiffre d'affaires et à la marge brute générée, cette activité contribue désormais positivement aux résultats du Groupe.

Dans le même temps, DRONE VOLT poursuit le déploiement de ses solutions avec la livraison de 16 drones, dont 11 HERCULES 20 aux Etats-Unis et 1 HELIPLANE. Ces deux produits phares bénéficient d'avances technologiques majeures, que ce soit la capacité de charge (payload jusqu'à 15 kg) de l'HERCULES 20 ou la capacité de décollage dans des espaces réduits (profil VTOL) et de vols longue durée (jusqu'à 3h) de l'HELIPLANE.

Grâce à cette solide dynamique, la marge brute consolidée du trimestre dépasse 1 million d'euros, en hausse de 213%.

Des leviers pour entretenir la dynamique de hausse de la profitabilité

A l'issue de ce solide 1er trimestre 2024, DRONE VOLT confirme la robustesse de ses 3 piliers :

La prestation de services, source de croissance, de récurrence et de rentabilité, portée par la montée en puissance de DRONE VOLT EXPERT, aussi bien en France avec les équipes internes et l'expansion du réseau d'Ambassadeurs (télépilotes indépendants en sous-traitance) qu'à l'international avec le démarrage de l'activité au Canada. Le lancement commercial des offres autour du LINEDRONE (drone d'inspection de lignes à haute tension vendu sous forme de service) contribuera aussi à la croissance des revenus de services à forte marge. La dimension internationale du Groupe devrait lui permettre d'être de plus en plus souvent consulté dans les appels d'offres en Europe et en Amérique du Nord ;

L'enrichissement de l'offre de drones, avec le succès confirmé du best-seller HERCULES 20, la confirmation du potentiel de l'HELIPLANE et l'arrivée au cours des prochains mois du DRONE VOLT KOBRA (drone de surveillance). Les efforts importants de R&D arrivent aujourd'hui à maturité et permettent de disposer d'une gamme large et de pouvoir entrer dans une phase de retours sur investissements ;

La distribution qui continue à jouer un triple rôle stratégique de génération de volumes, de bonne connaissance de l'ensemble des solutions de l'industrie et de vivier de conversion vers les solutions à forte valeur ajoutée.

DRONE VOLT pourra également capitaliser sur l'expansion continue de son réseau de distribution, comme en témoigne les accords conclus depuis le début de l'année au Moyen-Orient et en Turquie.

Dans ce contexte, DRONE VOLT confirme son ambition d'une progression significative de sa marge brute consolidée sur l'ensemble de l'exercice 2024. Accompagnée d'une baisse contenue des coûts opérationnels, elle devrait permettre d'améliorer sensiblement la rentabilité du Groupe. En effet, la Société peut soutenir cette dynamique de forte croissance organique de sa marge brute à effectifs constants (60 collaborateurs fin 2023) tout en maîtrisant strictement ses investissements de R&D.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024, mercredi 10 juillet 2024.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 75%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



