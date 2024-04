10/04/2024 - 18:00

Villepinte, le 10 avril 2024

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce un nouvel accord de distribution en Turquie.

Ce nouvel accord de distribution permet à DRONE VOLT de proposer ses solutions sur le marché turc au travers de l'expertise et du réseau d'un distributeur local. Ce distributeur est connu pour son expertise en matière de formation de pilotes de drones et se concentre sur l'utilisation efficace de la technologie des drones dans toutes les branches de l'agriculture, de l'énergie, de la sécurité et de l'ingénierie.

Cet accord s'est d'ores et déjà concrétisé par la commande d'un HELIPLANE livré, facturé et payé fin mars.

DRONE VOLT poursuit ainsi l'enrichissement de son réseau commercial, dans le prolongement de l'accord signé en début d'année au Moyen-Orient, et pourra désormais accéder à des zones géographiques de conquête commerciale non exploitées jusqu'ici sans les coûts fixes d'une filiale ou d'une équipe commerciale locale.

« Ce partenariat renforce notre présence en Turquie et dans les pays de la région. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Le savoir-faire et l'expertise technique de notre distributeur, combinés à la vision globale de DRONE VOLT, devraient créer des opportunités régionales importantes. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024, mercredi 17 avril 2024.

