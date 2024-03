20/03/2024 - 18:00

Villepinte, le 20 mars 2024

Chiffre d'affaires annuel record, à près de 24 millions d'euros ;

Amélioration de la marge brute au 2 nd semestre 2023, grâce au démarrage très prometteur de l'offre de services DRONE VOLT EXPERT [1] ;

Amélioration de plus de 20 millions d'euros du résultat net, au travers de la très bonne maîtrise des charges courantes et non courantes ;

Plus de 20 millions d'euros de fonds propres fin 2023 et une trésorerie en hausse début 2024 grâce à la levée de fonds réalisées avec succès post-clôture ;

Ambition de forte croissance de la marge brute en 2024, portée par la très bonne dynamique commerciale des offres à valeur ajoutée et 1er trimestre très bien orienté.

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, présente ses résultats de l'année 2023 arrêtés par le Conseil d'administration le 18 mars 2024 et confirme à cette occasion ses ambitions pour 2024.

Données auditées en keuros – Normes IFRS 2022 2023 Variation Chiffre d'affaires[2] 13 736 23 993 +10 257 Marge brute 2 903 3 673 +770 Charges d'exploitation (hors dotations

aux amortissements et provisions) (5 717) (6 125) (408) Excédent Brut d'Exploitation (2 814) (2 452) +362 Dotations aux amortissements et provisions

et autres produits et charges d'exploitation (2 432) (2 547) +115 Résultat Opérationnel Courant (5 246) (5 000) +246 Autres produits et charges opérationnels (16 793) (287) +16 506 Résultat Opérationnel (22 039) (5 287) +16 752 Coût de l'endettement financier (129) (175) (46) Autres produits et charges financiers 21 (36) (57) Charges d'impôt (4 174) (544) +3 630 Résultat Net (26 321) (6 042) +20 279 Résultat Net, part du Groupe (25 483) (5 330) +20 153

« Nos résultats confirment que DRONE VOLT a changé de dimension en 2023 et que le travail accompli par toutes les équipes porte ses fruits. Nous avons atteint un volume record de ventes, qui nous rend encore plus crédible face aux donneurs d'ordres, et développé de puissants relais de croissance rentable, que ce soient nos nouveaux drones LINEDRONE et DRONE VOLT KOBRA ou notre nouvelle activité DRONE VOLT EXPERT. Nous allons pouvoir capitaliser sur tous ces actifs stratégiques en 2024 pour amplifier la bonne dynamique et rentrer dans un cercle vertueux associant croissance et récurrence de notre marge brute. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT.

Chiffre d'affaires record et amélioration de la marge brute au 2nd semestre 2023

DRONE VOLT a enregistré une croissance de ses revenus de 75% en 2023 et atteint un nouveau record historique de ventes, à près de 25 millions d'euros.

Cette progression du chiffre d'affaires de DRONE VOLT sur l'année écoulée est fortement liée à la progression des livraisons sur la commande record, annoncée au premier trimestre 2023, d'un montant de plus de 20 millions d'euros. À fin décembre 2023, 16 millions d'euros d'équipements ont été livrés, facturés et encaissés.

Dans le même temps, la marge brute consolidée de l'exercice ressort à près de 3,7 millions d'euros, en croissance de 27%. Sur le seul 2nd semestre, la marge brute représente 23 % du chiffre d'affaires, un taux en amélioration de 7 points par rapport à la même période de 2022.

Le Groupe bénéficie à ce titre de la très bonne montée en puissance de sa nouvelle offre de services DRONE VOLT EXPERT. Cette activité, née en juillet 2023 de la reprise des actifs de la société girondine Aeraccess Services (anciennement Air Marine) est dédiée à la prestation de « Drone as a Service » dans les domaines de la surveillance, de l'inspection, de l'acquisition et du traitement de données par drones. Quelques mois seulement après son lancement, le chiffre d'affaires (500 keuros sur le semestre) et la marge brute générés par cette activité couvrent quasiment les coûts de la division.

Très bonne maîtrise des charges opérationnelles

Cette croissance saine s'est accompagnée d'un contrôle des dépenses qui a permis d'engager un cercle vertueux d'amélioration des résultats. Ainsi, les charges externes sont stables, malgré la forte croissance, et les charges de personnel (+30%) ont progressé naturellement dans un contexte de lancement de la nouvelle offre de services DRONE VOLT EXPERT qui emploie 15 collaborateurs à fin 2023.

L'Excédent brut d'exploitation ressort ainsi en amélioration de 0,4 million, à -2,5 millions d'euros, et le résultat opérationnel courant de 0,2 million, à -5,0 millions d'euros.

Hausse de plus de 20 millions d'euros du résultat net

Alors que le Groupe avait eu à comptabiliser d'importantes charges à caractère non courant en 2022, principalement liées aux difficultés de son partenaire nord-américain, DRONE VOLT n'a pas enregistré de charges non courantes significatives en 2023.

Dès lors, le résultat opérationnel s'améliore de 16,8 millions d'euros en 2023 (-5,3 millions contre

-22,0 millions) et le résultat net, part du Groupe, progresse de 20,1 millions, passant de

-25,5 millions à -5,3 millions d'euros en 12 mois.

Plus de 20 millions d'euros de fonds propres à fin 2023

DRONE VOLT affiche un niveau record de fonds propres de 20,0 millions d'euros à fin 2023.

L'endettement financier net[3] s'élève à 3,7 millions d'euros, contre 3,6 millions d'euros un an plus tôt, composé essentiellement d'un Prêt Innovation de 2,5 millions d'euros accordé par Bpifrance en 2022, et un PGE pour 1,5 million.

Pour rappel, DRONE VOLT a réalisé avec succès une levée de fonds d'environ 2,5 millions d'euros en janvier 2024, souscrite par des investisseurs institutionnels à travers un placement privé et des particuliers (via la plateforme PrimaryBid) dans le cadre d'une offre au public.

Forte activité attendue au 1er trimestre et ambition de forte croissance de la marge brute en 2024 et de réduction des Investissements en R&D

Comme déjà annoncé, DRONE VOLT aborde l'année 2024 avec sérénité et l'ambition de faire croitre fortement sa marge brute en s'appuyant sur les 3 piliers de son activité :

La prestation de services, source de croissance, de récurrence et de rentabilité, portée par la montée en puissance de DRONE VOLT EXPERT en France et les perspectives de signatures de premiers contrats à l'étranger et pour laquelle le Groupe développe un réseau de télépilotes indépendants en sous-traitance afin de disposer de la souplesse et de la réactivité additionnelle nécessaire dans cette phase de très forte demande ;

La production de ses propres solutions, que ce soit le HERCULES 20 dans sa version « spray », devenu l'un des best-sellers de la gamme et qui connait une demande soutenue notamment aux Etats-Unis, ou les tous nouveaux LINEDRONE (drone d'inspection de lignes à haute tension vendue sous forme de service) et DRONE VOLT KOBRA (drone de surveillance) dont les premiers revenus significatifs sont attendus en 2024 ;

La distribution qui bénéficie de la bonne avancée du contrat historique signé en février 2023 et des excellentes relations avec le client pour signer de nouvelles commandes significatives dans les prochains mois.

Sur la base des avancées commerciales depuis le début de l'année, DRONE VOLT anticipe d'ores et déjà un doublement de son chiffre d'affaires (1 574 k€ au 1er trimestre 2023) et de sa marge brute (327 k€ au 1er trimestre 2023) à fin mars 2024.

La montée en puissance commerciale des solutions développées en propre (HERCULES, LINEDRONE et DRONE VOLT KOBRA) témoigne de la maturité de ses gammes et va permettre à DRONE VOLT de réduire progressivement ses investissements en R&D.

Grâce à la croissance attendue des activités récurrentes à forte marge et à cette baisse programmée des investissements, DRONE VOLT va pouvoir entrainer dans un cercle vertueux d'amélioration structurelle de son résultat d'exploitation et de diminution sensible de ses besoins de financement.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024, mercredi 17 avril 2024.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 75%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25

aviolette@aya-communication.fr

[1] Activité Drone as a Service

[2] Contre un chiffre d'affaires de 23 865 keuros et une marge brute de 3 394 keuros annoncés le 15 janvier 2023

[3] Dettes financières - trésorerie