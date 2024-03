19/03/2024 - 07:30

Villepinte, le 19 mars 2024

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, a mené avec succès une impressionnante mission de déroulage de câble avec son HERCULES 20 permettant le montage futur d'un teléphérique en pleine ville à Madagascar.

Une seule journée et quatre vols auront permis le tirage de 1 100 mètres de câble au coeur de la ville de Tananarive avec l'emblématique HERCULES 20 équipé de son système de largage, le DROPPER, et de parachutes, assurant ainsi une prestation en toute sécurité.

Grâce à une planification minutieuse et à une expertise technique de pointe, les autorisations de vol nécessaires ont été obtenues par nos experts.

Le succès de cette opération stratégique qui s'est déroulée sur sept jours témoigne de l'efficacité et de la compétence de l'équipe DRONE VOLT dans la réalisation de projets de grande envergure, même dans des environnements urbains complexes, se substituant par exemple à l'élinguage par helicoptère.

Cette étape préalable au déroulage du câble final du téléphérique marque une avancée significative dans le projet de liaison entre deux gares du dispositif.

Le renouvellement d'une telle opération dans les prochaines semaines confirme la capacité de DRONE VOLT à résoudre, avec des solutions innovantes et fiables, des problématiques jusqu'ici inexplorées.

« Nous sommes ravis du succès de cette mission complexe à Tananarive », déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Cela témoigne de notre capacité à relever les défis techniques les plus complexes tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de sécurité et de conformité réglementaire. »

Depuis le début de l'année, notre drone gros porteur HERCULES 20 suscite un grand intérêt, tout comme l'ensemble des activités, avec 10 unités en version spray livrées et facturées, en croissance de +50%, et une commande ferme de 3 autres HERCULES 20.

Prochain communiqué : Résultats annuels 2023, mercredi 20 mars 2024.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 74%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



