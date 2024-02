26/02/2024 - 18:30

Villepinte, le 26 février 2024

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, dévoile ses ambitions commerciales pour le 1er trimestre 2024.

Sur la base des avancées commerciales depuis le début de l'année, DRONE VOLT anticipe un doublement de son chiffre d'affaires (1 574 k€ au 1er trimestre 2023) et de sa marge brute (327 k€ au 1er trimestre 2023) à fin mars 2024, en s'appuyant sur les 3 piliers de son activité : la distribution, la prestation de services et la vente de ses propres solutions au travers de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY.

Dans le détail, l'activité distribution devrait bénéficier de la bonne avancée du contrat historique signé en février 2023. DRONE VOLT fait par ailleurs part de ses excellentes relations avec le client et se montre confiant pour signer de nouvelles commandes significatives dans les prochains mois.

Les activités à forte marge devraient également bénéficier d'un doublement de l'activité porté par la prestation de services et la vente de solutions, notamment aux Etats-Unis.

Grâce à l'évolution du mix de produits et de services, cette croissance devrait être accompagnée d'un doublement de la marge brute consolidée. Comme annoncé en début d'exercice, DRONE VOLT fait de la croissance de sa marge brute son objectif premier pour l'année 2024, tout en maîtrisant ses coûts fixes.

« La solidité de notre activité commerciale nous permet d'afficher notre confiance, avec une plus forte récurrence de nos grands clients nationaux et internationaux, en Europe et en Amérique du Nord. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Nous sommes notamment portés par notre activité de prestation de services qui leur apporte des gains de productivité substantiels. »

Prochain communiqué : Résultats annuels 2023, mercredi 20 mars 2024.

