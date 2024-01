15/01/2024 - 17:40

Villepinte, le 15 janvier 2024

Livraison de 80% de la commande historique reçue en février 2023, malgré les tensions sur les approvisionnements pour l'activité Distribution ;

Amélioration de la marge brute au 2 nd semestre 2023, grâce au démarrage très prometteur de l'offre de service DRONE VOLT EXPERT [1] ;

Ambition de forte croissance de la marge brute en 2024, portée par la très bonne dynamique commerciale des offres à valeur ajoutée.

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, présente son chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2023.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS 2022 2023 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 1 701 2 035 20% dont Distribution 12 035 21 830 81% TOTAL 13 736 23 865 74% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 1 060 1 120 6% dont Distribution 1 843 2 274 23% TOTAL 2 903 3 394 17% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 62% 55% -7 points dont Distribution 15% 10% -5 points TOTAL 21% 14% -7 points

« DRONE VOLT a changé de dimension en 2023 et le travail accompli par toutes les équipes est remarquable. Nous avons démontré notre capacité à signer et honorer une commande de plusieurs millions d'euros qui nous permet de négocier des volumes sans précédents. Nous avons enrichi notre offre en propre avec le lancement du LINEDRONE et la présentation du DRONE VOLT KOBRA, ce qui nous place parmi les rares acteurs du marché à pouvoir concevoir et produire des offres métiers à très forte valeur ajoutée. Surtout, nous participons à la démocratisation de l'usage des drones avec notre toute nouvelle activité DRONE VOLT EXPERT en faisant sauter la barrière de l'achat des drones pour passer à une facturation à l'usage. Ce modèle sera générateur de croissance, de récurrence et de rentabilité. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « C'est donc avec confiance et sérénité que nous abordons l'exercice 2024. »

Chiffre d'affaires record en 2023

DRONE VOLT avait annoncé, début décembre 2023, son ambition de terminer l'année à environ 23 millions d'euros de chiffre d'affaires, malgré de fortes tensions sur les approvisionnements qui pénalisaient son activité de Distribution. Grâce à la mobilisation des équipes et aux bonnes relations installées avec les fournisseurs, le Groupe finit l'année sur un chiffre d'affaires de près de 24 millions d'euros.

Ainsi, en 2023, Drone Volt a enregistré une croissance de ses revenus de 74% et atteint un nouveau record historique de ventes.

Cette progression du chiffre d'affaires de DRONE VOLT sur l'année écoulée est fortement liée à la progression des livraisons sur la commande record, annoncée au premier trimestre, d'un montant de plus de 20 millions d'euros. À fin décembre 2023, 16 millions d'euros d'équipements ont été livrés, facturés et encaissés et le Groupe a pour ambition de livrer le solde dès le 1er semestre 2024. Les très bonnes relations commerciales avec le client laissent entrevoir de nouvelles commandes au cours de l'exercice 2024.

Amélioration de la marge brute au 2nd semestre 2023

Dans le même temps, les autres activités, notamment celles à forte valeur ajoutée au sein de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY, ont atteint le budget prévu et affichent une croissance de +20% sur l'exercice. Le volume d'affaires a été multiplié par 6 au 2nd semestre 2023 par rapport à la même période en 2022.

Le Groupe bénéficie à ce titre de la très bonne montée en puissance de sa nouvelle offre de services DRONE VOLT EXPERT. Cette activité, née en juillet 2023 de la reprise des actifs de la société girondine Aeraccess Services (anciennement Air Marine) est dédiée à la prestation de « Drone as a Service » dans les domaines de la surveillance, de l'inspection, de l'acquisition et du traitement de données par drones. Quelques mois seulement après son lancement, le chiffre d'affaires (500 keuros sur le semestre) et la marge brute générés par cette activité couvrent quasiment les coûts de la division.

Dans le même temps, DRONE VOLT poursuit le déploiement de ses drones avec la livraison, sur l'exercice 2023, de 53 drones, dont 21 HERCULES 20 aux Etats-Unis et 3 LINEDRONE destinés au partenaire HYDRO-QUEBEC.

Ainsi, la marge brute consolidée de l'exercice ressort à 3,4 millions d'euros, en croissance de 17%. Sur le seul 2nd semestre, la marge brute représente 20% du chiffre d'affaires, un taux en amélioration de 7 points par rapport à la même période de 2022.

Montée en puissance de DRONE VOLT EXPERT et des nouveaux drones en 2024

Cette dynamique engagée sur la seconde moitié de l'année 2023 doit se confirmer en 2024.

Pour DRONE VOLT EXPERT, les perspectives sont très favorables avec plusieurs contrats significatifs en discussion. Afin de répondre à cette demande croissante sur des activités profitables, DRONE VOLT prévoit de poursuivre ses recrutements de télépilote en France (15 experts à date) mais également à l'étranger. En parallèle, le Groupe développe un réseau de télépilote indépendant en sous-traitance afin de disposer de la souplesse et de la réactivité additionnelle nécessaire dans cette phase de très forte demande. Le Groupe anticipe ainsi une croissance à deux chiffres sur ce segment d'activité en 2024.

Pour le LINEDRONE, DRONE VOLT a réalisé les premières démonstrations en Europe et en Amérique auprès de grands opérateurs de réseaux électriques. Le Groupe poursuit donc la production de son drone pour répondre aux besoins du marché, que ce soit pour HYDRO-QUEBEC ou pour équiper les télépilotes de DRONE VOLT EXPERT pour des prestations à la demande.

Enfin, le tout nouveau DRONE VOLT KOBRA, dévoilé à l'occasion de Milipol 2023, connait un accueil très favorable. Les demandes pour ce tout nouveau drone imaginé pour les acteurs de la surveillance, de la sécurité et de l'inspection, sont significatives avec plusieurs démonstrations réalisées. Compte-tenu du cycle de vente propre à ce type de produits, les premières retombées commerciales sont attendues à partir du 2nd semestre 2024.

Perspectives favorables pour 2024

Dans ce contexte, DRONE VOLT anticipe d'ores et déjà une forte croissance de ses revenus au 1er trimestre 2024 et une progression significative de sa marge brute, portée par les activités à forte marge au sein de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY, sur l'ensemble de l'exercice 2024.

Prochain communiqué : Résultats annuels 2023, mercredi 20 mars 2024.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 74%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER

AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25

aviolette@aya-communication.fr

[1] Activité Drone as a Service