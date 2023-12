07/12/2023 - 18:00

Villepinte, le 7 décembre 2023



DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, fait le point sur son activité et ses perspectives de croissance pour l'année 2023.

Comme annoncé, l'évolution du chiffre d'affaires de DRONE VOLT sur l'année en cours est fortement liée à la progression des livraisons sur la commande record, annoncée au premier trimestre, d'un montant de plus de 20 millions d'euros.

À date, DRONE VOLT a livré et facturé pour environ 15 millions d'euros et espère pouvoir livrer et facturer encore pour environ 1 million d'euros d'ici la fin du mois de décembre. Le Groupe confirme que, comme indiqué à plusieurs reprises cette année, les lenteurs d'approvisionnement peuvent retarder l'exécution de cette commande. Le solde devrait donc être livré et facturé au cours du premier semestre 2024. DRONE VOLT confirme les très bonnes relations commerciales avec son client et la poursuite de discussions pour de nouvelles commandes au-delà de ce premier contrat.

Dans le même temps, les autres activités, notamment celles à forte marge au sein de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY devraient atteindre le budget prévu. Le Groupe bénéficie à ce titre de la très bonne montée en puissance de sa nouvelle offre de services DRONE VOLT EXPERT.

Dans ce contexte, DRONE VOLT s'attend désormais à un chiffre d'affaires 2023 de l'ordre de 23 millions d'euros, soit une croissance d'environ 70% par rapport à 2022. Le doublement des revenus jusqu'ici espéré nécessitait la livraison de l'intégralité de la commande record dont, comme évoqué plus haut, environ 4 millions d'euros est désormais prévu en 2024.

« Les tensions d'approvisionnement que nous rencontrons ces derniers mois sont générales dans le secteur des drones. DRONE VOLT n'échappe pas à la règle. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Cependant, nous avons établi une forte relation de confiance avec notre client. Il connaît parfaitement la situation et notre courant d'affaires avec lui pourrait se poursuivre au-delà de cette commande dans les mois à venir. »

Prochain communiqué : chiffre d'affaires 2023, mercredi 17 janvier 2024

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 millions d'euros en 2022.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :