01/08/2023 - 18:00

Villepinte, le 1er août 2023

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la signature d'un nouveau contrat de prestation de service pluriannuel avec un acteur majeur de la distribution d'énergie en Europe.

Ce contrat porte sur une durée minimum de 4 ans et génèrera un chiffre d'affaires de près de 200 k€ chaque année. Les prestations porteront sur des missions d'inspection de réseaux pour déterminer d'éventuelles opérations de maintenance et ainsi en renforcer la sécurité et la productivité.

Ce nouveau contrat met en avant la stratégie de diversification du groupe qui met son expertise au service de grands comptes afin de réaliser des missions nécessitant un savoir-faire très spécifique. En lançant, DRONE VOLT Expert, son offre, sans équivalent, de « Drone as a Service » basée sur la facturation à l'usage et non à la détention des drones, DRONE VOLT accélère le développement des drones au service de la performance financière (maintien en conditions opérationnelles des infrastructures et coûts de maintenance réduits) et extra-financière (diminution de l'impact environnemental des interventions et des risques humains) des entreprises.

« Ce nouveau contrat DRONE VOLT Expert vient gonfler notre carnet de commandes et apporte à DRONE VOLT une plus grande visibilité. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Nous poursuivons nos efforts pour faire connaitre notre offre « Drone as a service » qui nous apporte des revenus récurrents et des marges supérieures à nos autres activités. »

Prochain communiqué : Résultats du 1er semestre 2023, mercredi 13 septembre 2023

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 millions d'euros en 2022.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

