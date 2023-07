19/07/2023 - 18:00

Villepinte, le 19 juillet 2023

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce l'acquisition des actifs de Aeraccess Services après décision du Tribunal de Commerce d'Evry.

DRONE VOLT a obtenu l'autorisation du juge-commissaire du Tribunal de Commerce d'Evry pour la reprise d'actifs matériels et immatériels, appartenant à Aeraccess Services, anciennement Air Marine. Cette annonce vient en complément de l'annonce faite en juin 2023 du recrutement de 12 experts qui travaillaient auparavant pour Aeraccess Services, 1er réseau français d'opérations aériennes par drone.

Ainsi, DRONE VOLT crée une nouvelle division, basée à Saucats, près de Bordeaux, en disposant des locaux utilisés auparavant par Aeraccess Services. Le Groupe récupère également le portefeuille de clients ainsi qu'une large partie des actifs permettant une disponibilité immédiate de matériels nécessaires à la réalisation des contrats qui ont été signés et de ceux à venir.

Cette opération, d'un montant sensiblement inférieur à 100 000 euros, démontre la volonté de DRONE VOLT de faire croître ses activités « Drone as a Service ». Elles seront très contributives à la marge brute du Groupe, et permettent un bon équilibre avec les autres activités du groupe.

« La finalisation de la procédure de rachat d'actifs combinée au recrutement de 12 talents nous permet d'être immédiatement opérationnels pour déployer nos forces sur le terrain. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Après avoir remporté un premier contrat significatif en juin pour notre offre Drone as a Service et fort de notre nouvelle base, nous devrions être en mesure d'annoncer prochainement de nouveaux succès. »

