28/06/2023 - 18:00

Villepinte, le 28 juin 2023

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce avoir remporté un premier contrat de prestation de service courant sur les trois prochaines années.

Une grande entreprise européenne, acteur majeur dans le domaine de l'énergie, a confié à DRONE VOLT un premier contrat de prestation de service. Il s'agit du premier succès commercial de l'offre, sans équivalent, « Drone as a Service » basée sur la facturation à l'usage et non à la détention des drones. Cette offre a été lancée au printemps 2023.

DRONE VOLT se voit ainsi confier des missions d'inspections par drones pour déterminer les opérations de maintenance à réaliser, puis assurer les contrôles de conformité de ces opérations.

Dans le détail, le contrat est assorti d'une période ferme de 12 mois et de deux années supplémentaires en option. Chaque période de 12 mois devrait générer un chiffre d'affaires substantiel de plusieurs centaines de milliers d'euros.

DRONE VOLT indique par ailleurs être en cours de négociations avancées avec des grands comptes français et internationaux pour apporter son expertise sur des projets de toute taille et de différente nature. Le groupe rappelle en outre que l'activité « Drone as a service » s'est traduite récemment par l'embauche de personnels expérimentés qui renforcent l'expertise du groupe.

« C'est une excellente nouvelle pour le groupe DRONE VOLT qui voit sa stratégie et ses investissements récompensés par un premier contrat significatif. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Les activités de prestation de service devraient représenter rapidement une part importante de notre activité et apporter de la récurrence dans nos revenus tout en contribuant à l'amélioration structurelle de nos marges. Elles constituent l'une des forces importantes du groupe DRONE VOLT qui peut offrir à ses clients son réseau de filiales en Europe pour mettre à disposition ses solutions sur mesure fabriquées en France et aux Pays-Bas. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023, mercredi 12 juillet 2023

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 millions d'euros en 2022.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



