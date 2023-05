15/05/2023 - 18:00

Villepinte, le 5 mai 2023

DRONE VOLT , expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels (« la Société ») rappelle que les actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le vendredi 2 juin 2023 à 10h00 au siège social de la Société situé au 14, rue de la Perdrix – 93420 Villepinte.

Désignation d'un mandataire ad hoc

Par ordonnance du Vice-Président du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 3 mai 2023, la SELARL Thevenot Partners, prise en la personne de Maître Vincent Bloch, domiciliée au 42, rue de Lisbonne – 75008 Paris, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les actionnaires défaillants à l'occasion de l'Assemblée Générale Annuelle Mixte devant se tenir le 2 juin 2023, compte tenu de l'impossibilité pour la Société, constatée au cours des précédentes assemblées générales, de réunir le quorum nécessaire à la tenue d'une telle assemblée.

Conformément aux termes de la mission du mandataire ad hoc et afin de rendre neutre la participation du mandataire ad hoc aux délibérations, les droits de vote attachés aux actions des actionnaires défaillants devront être exercés comme suit par ledit mandataire :

pour les projets de résolutions à titre ordinaire, qu'ils soient présentés, agréés ou non agréés par le Conseil d'administration : à raison de la moitié de votes positifs et de la moitié de votes négatifs ;

pour les projets de résolutions à titre extraordinaire présentés ou agréés par le Conseil d'administration : à raison de deux tiers de votes positifs et d'un tiers de votes négatifs ;

pour les projets de résolutions à titre extraordinaire non agréés par le Conseil d'administration : à raison d'un tiers de votes positifs et de deux tiers de votes négatifs.

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale Mixte le 2 juin 2023 à 10h

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 millions d'euros en 2022.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www. dronevolt .com



