15/03/2023 - 18:00

Villepinte, le 15 mars 2022

Nouveau record de chiffre d'affaires annuel, supérieur aux objectifs, et marge brute stable ;

Accélération des investissements d'avenir, via la croissance externe, avec les intégrations réussies de SKYTOOLS et des actifs de VIKING DRONES, et les innovations continues (HELIPLANE, LINEDRONE et le futur drone à hydrogène) ;

Ajustement de la valeur des actifs sans impact sur la trésorerie mais pénalisant les résultats de l'exercice ;

Solide niveau de fonds propres et levée de fonds début 2023 avant l'arrêt annoncé du programme de financement en obligations convertibles ;

Perspectives favorables après la commande record déjà signée, les lancements à venir du LINEDRONE et de l'offre à l'usage « Drone as a Service » et les nombreuses discussions en cours ;

Cap vers un doublement du chiffre d'affaires en 2023.

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente ses résultats de l'année 2022 arrêtés par le Conseil d'administration le14 mars 2023.

Données auditées en keuros – Normes IFRS 2021 2022[1] Variation Chiffre d'affaires[2] 8 617 13 736 +5 119 Marge brute 2 986 2 903 (83) Charges d'exploitation (hors dotations

aux amortissements et provisions) (3 850) (5 717) +1 867 Excédent Brut d'Exploitation (864) (2 814) +1 950 Dotations aux amortissements et provisions

et autres produits et charges d'exploitation (2 203) ( 2 492) +229 Résultat Opérationnel Courant (3 067) (5 246) +2 179 Autres produits et charges opérationnels 362 (16 793) (17 155) Résultat Opérationnel (2 705) (22 039) (19 334) Coût de l'endettement financier (161) (129) (32) Autres produits et charges financiers 333 21 (312) Charges d'impôt 2 209 (4 174) (6 383) Résultat Net (1 257) (26 321) (25 064)

« Nous terminons une année 2022 paradoxale. En Europe, nous avons réalisé un chiffre d'affaires historique, grâce à la richesse de notre offre, notre réactivité et notre proximité avec une base de clients sans cesse élargie. Dans le même temps, aux Etats-Unis, nous avons été contraints de prendre acte des difficultés de notre partenaire local et avons donc déprécié la totalité des activités et l'essentiel de notre participation. Il s'agit d'une décision douloureuse mais qui ne remet nullement en cause les fondamentaux de Drone Volt ni son potentiel de développement futur. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT.

« Nous démarrons ainsi 2023 de façon offensive avec une commande historique enregistrée et des perspectives très favorables avec le lancement programmé du Linedrone notamment. Nous sommes sur une trajectoire de doublement de nos ventes cette année et pourrions, en fonction des opportunités, compléter cette dynamique par des opérations ciblées de croissance externe. »

Chiffre d'affaires record, supérieur aux objectifs, et marge brute stable

DRONE VOLT a enregistré un chiffre d'affaires consolidé record de 13,7 millions d'euros en 2022, en croissance de +59% et nettement supérieur à l'objectif de 10 millions d'euros qui constituait pourtant une cible ambitieuse.

DRONE VOLT démontre ainsi sa capacité à élargir sa base de clients en Europe, notamment grâce à l'intégration réussie de la société néerlandaise SKYTOOLS, acteur de la distribution et des services par drones aux Pays-Bas, qui a contribué à hauteur de 1,1 millions d'euros en 2022.

La marge brute consolidée du Groupe ressort à 2,9 millions d'euros, soit 21% du chiffre d'affaires, quasiment stable par rapport à 2022 (-3%). Le taux de marge brute ressort à 21%, du fait de la part plus importante réalisée par l'activité Marques Tiers (15% de marge brute), alors que la marge des activités de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY s'inscrit en progression de 5 points, à 62% du chiffre d'affaires malgré l'absence de facturations de licences aux Etats-Unis.

Accélération des investissements d'avenir

Comme annoncé à l'issue du 1er semestre 2022, DRONE VOLT a décidé d'accélérer ses investissements d'avenir afin de soutenir cette dynamique de croissance dans la durée, avec 3 leviers majeurs et synergiques :

Les innovations technologiques issues du savoir-faire de l'entreprise, avec le nouvel Heliplane, la finalisation du développement du Linedrone avec Hydro-Québec et le futur drone à hydrogène, avec ROTH2 et PRAGMA INDUSTRIES ; L'acquisition de compétences complémentaires, avec les acquisitions de SKYTOOLS et des actifs de VIKING DRONES, un acteur danois spécialisé dans les drones connectés à destination de développeurs et d'intégrateurs ; La présence renforcée sur les grands salons professionnels internationaux, que ce soit aux Etats-Unis (T&D en avril) ou en Europe (Eurosatory en juin et CIGRE en août).

Ces investissements d'avenir ont généré une augmentation des charges d'exploitation (hors dotations) de 1,9 million d'euros en 2022. L'Excédent brut d'exploitation ressort ainsi à -2,9 millions d'euros (-0,9 million un an plus tôt) et le résultat opérationnel courant à -5,2 millions.

Ajustement de la valeur des actifs sans impact sur la trésorerie

Comme annoncé dès la publication des résultats semestriels, DRONE VOLT a suspendu la facturation des licences de production à son partenaire américain et concentré l'accord sur la distribution du HERCULES 20 aux Etats-Unis.

Dans ce contexte, DRONE VOLT a, comme prévu, déprécié l'intégralité des créances détenues dans ses comptes relatifs à ce partenariat (montant brut de 15,1 millions d'euros au 31 décembre 2022) ainsi que les 2/3 de la valeur des titres AQUILINE DRONE (1,7 million d'euros).

DRONE VOLT a également pris la décision d'amortir par anticipation une grande partie des déficits reportables inscrits au bilan, générant une charge d'impôt de 4,2 millions d'euros.

Ces opérations comptables sont sans impact sur la trésorerie du Groupe mais pèsent fortement sur les résultats de l'exercice. Le résultat opérationnel ressort ainsi à -22 millions d'euros et le résultat net à -26,3 millions.

Plus de 15 millions d'euros de fonds propres

Malgré l'impact des dépréciations sur son bilan, DRONE VOLT affiche un solide niveau de fonds propres de 15,8 millions d'euros à fin 2022[3]. Le groupe précise enfin que, conformément à la 16ème résolution de l'Assemblée Générale du 12 janvier 2023, le conseil d'administration réuni le 14 mars 2023 a décidé de procéder à une réduction de capital social motivée par des pertes, par voie de réduction de la valeur nominale des actions de la Société de 0,03 euro à 0,01 euro.

L'endettement brut s'élève à 4 millions d'euros, composé d'un Prêt Innovation de 2,5 millions d'euros accordé par Bpifrance en 2022, et un PGE pour 1,5 million.

La trésorerie brute ressort à 1,3 million d'euros à fin 2022, après prise en compte de la trésorerie employée l'exploitation, dont 3,9 millions d'euros relatif au besoin en fonds de roulement, et 1,3 million pour les investissements en numéraire dans SKYTOOLS et le rachat des actifs de VIKING DRONES.

Pour rappel, DRONE VOLT a mis fin, début mars 2023, à son contrat de financement en obligations convertibles signé avec ATLAS SPECIAL OPPORTUNITES en septembre 2020. Ce contrat a permis de lever 3 millions d'euros additionnels début 2023. La dynamique de croissance du groupe va lui permettre d'avoir désormais recours à des financements plus conventionnels.

Cap vers un doublement des ventes en 2023

Comme déjà annoncé, DRONE VOLT aborde l'année 2023 avec beaucoup de confiance, compte-tenu des négociations en cours sur plusieurs commandes significatives, que ce soit pour les produits de Marque Tiers ou pour les activités de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY.

Cette dynamique s'est illustrée avec la signature, fin février 2023, de la plus grosse commande de l'histoire de DRONE VOLT, pour un montant de plus de 20 millions d'euros. Le groupe a d'ores et déjà reçu à ce jour 10% d'acompte et travaille à sécuriser la disponibilité des produits afin de livrer son client dans les plus brefs délais. L'objectif reste d'assurer les livraisons et les facturations au cours du premier semestre 2023.

Au-delà, 2023 sera une année particulière pour DRONE VOLT qui va lancer commercialement deux nouvelles offres disruptives sur le marché des drones civils professionnels :

Le LINEDRONE, développé en collaboration avec HYDRO-QUEBEC et destiné à l'inspection complexe des lignes de transport d'électricité à haute tension. Après le succès des derniers tests de validation en conditions réelles, DRONE VOLT a produit les premiers exemplaires et démarre les campagnes de démonstrations ;

L'offre à l'usage « Drone as a Service » basée sur la facturation à l'utilisation et non à la détention de ses produits sans équivalent. Cette stratégie permettra de faciliter le déploiement commercial, en remplaçant l'investissement important pour le client par une charge largement couverte par les bénéfices induits.

DRONE VOLT prévoit également de dévoiler, en 2023, un nouveau drone qui viendra enrichir l'offre.

Fort de tous ces leviers de développement, DRONE VOLT anticipe un doublement de ses ventes en 2023. Cette puissante dynamique pourrait être complétée par des opérations tactiques de croissance externe dans un marché encore très fragmenté.

Mise à disposition du rapport financier annuel

Le rapport financier annuel au 31 décembre 2022 sera mis en ligne sur le site Internet de la société dans les délais légaux.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023, mercredi 19 avril 2023

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 millions d'euros en 2022.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS.PA – Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

[1] Chiffres intégrant la contribution de la société néerlandaise SKYTOOLS depuis le 18 janvier 2022

[2] Contre un chiffre d'affaires de 13 373 keuros et une marge brute de 2 758 keuros annoncés le 18 janvier 2023

[3] L'écart par rapport à l'ambition de conserver 20 millions de fonds propres provient de la décision d'amortir par anticipation les déficits reportables