Villepinte, le 18 janvier 2023

Chiffre d'affaires annuel de 13,4 millions d'euros, pour un objectif de plus de 10 millions d'euros ;

Succès de la diversification du portefeuille de clients en Europe après l'intégration réussie de Skytools ;

Marge brute impactée à court terme par l'évolution du mixte produits avant la montée en puissance des ventes de produits et services DRONE VOLT aux nouveaux clients ;

Ambition d'amélioration du mix-produit en 2023 avec notamment le lancement commercial du LINEDRONE[1] et le développement de l'offre « Drone as a Service ».

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente son chiffre d'affaires annuel 2022.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS 2021 2022[1] Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 3 650 1 701 -53% dont Marques Tiers 5 073 11 672 130% TOTAL 8 723 13 373 53% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 2 057 1 060 -48% dont Marques Tiers 857 1 698 98% TOTAL 2 914 2 758 -5% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 57% 62% + 5 points dont Marques Tiers 17% 15 % - 2 points TOTAL 35% 21% - 14 points

« Nous avons connu une fin d'année exceptionnelle sur le plan commercial et je tiens avant tout à féliciter les équipes qui ont travaillé sans relâche jusqu'au dernier jour. Nous avons franchi un palier dans notre développement avec un chiffre d'affaires très nettement supérieur à 10 millions d'euros, qui constituait pourtant un objectif ambitieux. Cette performance est d'autant plus remarquable que nous avons arrêté de facturer les prestations de licence à notre partenaire en Amérique du Nord.

Grâce à une base de clients enrichie, un maillage géographique renforcée et une offre de produits et services qui va considérablement s'étoffer en 2023 avec les lancements commerciaux du LINEDRONE et notre montée en puissance dans l'offre de Drone as a Service. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT.

Chiffre d'affaires record, en croissance de +53%

Le chiffre d'affaires annuel 2022 atteint un niveau record de 13,4 millions d'euros, en croissance de +53% sur 1 an. Ce volume d'affaires, nettement supérieur à l'objectif de croissance à deux chiffres, fixé en cours d'exercice, et au seuil de 10 millions d'euros, visé à partir de novembre dernier.

Cette performance tient à une très bonne fin d'année, illustrée par un quatrième trimestre en progression de +126%, à 5,4 millions d'euros.

DRONE VOLT démontre ainsi sa capacité à élargir sa base de clients en Europe, notamment grâce à l'intégration réussie de la société néerlandaise SKYTOOLS qui a contribué à hauteur de 1 084 keuros en 2022. Cette réussite a porté la performance du pôle Marques Tiers, qui a vu ses facturations multipliées par 2,3, pour atteindre 11,7 millions d'euros. Cette conquête commerciale permet d'adresser de nouveaux clients qui, demain, seront des candidats naturels aux offres de produits et services à valeur ajoutée du Groupe.

En parallèle, comme annoncé dès la publication des résultats semestriels, DRONE VOLT a suspendu la facturation des licences de production à son partenaire américain et concentré l'accord sur la distribution du HERCULES 20 aux Etats-Unis. Cette décision stratégique a coûté 8 points de croissance du chiffre d'affaires sur l'année 2022. L'évolution de ce partenariat a directement impacté le volume d'activité de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY, en repli annuel de 53%.

Dans ce contexte, DRONE VOLT confirme sa volonté, déjà annoncée, de déprécier les actifs détenus dans ses comptes relatifs à ce partenariat (12 millions d'euros au 30 juin 2022). Cette opération comptable sera sans impact sur la trésorerie du Groupe, qui comptera toujours sur des fonds propres nettement supérieurs à 20 millions d'euros.

Stabilité de la marge brute, impactée par l'évolution à court terme du mix-produit

Compte tenu de l'évolution du mix-produit à court terme, marqué par une part plus importante des ventes de Marques Tiers, la marge brute consolidée est globalement stable, à 2,8 millions d'euros mais révèle un taux de marge dégradé de 14 points, à 21% du chiffre d'affaires.

L'analyse de la marge brute par activité donne des motifs de satisfaction et un potentiel pour le futur. La marge des ventes de Marques Tiers reste relativement stable (16%) et dans la norme du secteur, alors que la marge des activités de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY s'inscrit en progression de 4 points, à 61% du chiffre d'affaires.

L'enjeu de l'exercice 2023 sera de faire progressivement basculer les nouveaux clients, conquis par l'activité de Marque Tiers, vers les offres de produits et services développées par DRONE VOLT.

Vents favorables pour 2023

À ce titre, plusieurs études et démonstrations des produits phares du catalogue, comme la gamme HERCULES 20 et l'HELIPLANE sont en cours auprès de clients récemment conquis et de prospects, en Europe comme en Amérique du Nord.

Au-delà, 2023 sera une année particulière pour DRONE VOLT qui va lancer commercialement deux nouvelles offres de rupture sur le marché des drones civils professionnels :

Le LINEDRONE, développé en collaboration avec HYDRO-QUEBEC et destiné à l'inspection complexe des lignes de transport d'électricité à haute tension. Après le succès des derniers tests de validation en conditions réelles, DRONE VOLT vient de produire les 4 premiers exemplaires et prévoit de démarrer les campagnes de démonstrations dès ce 1er trimestre ;

L'offre à l'usage « Drone as a Service » basée sur la facturation à l'utilisation et non à la détention de ses produits sans équivalent. Cette stratégie permettra de faciliter le déploiement commercial, en remplaçant l'investissement important pour le client par une charge largement couverte par les bénéfices induits.

Ces nouvelles offres ont également marqué un pas important de DRONE VOLT dans le domaine des engagements extra-financiers (ESG) avec un renforcement de la sécurité des missions des clients (LINEDRONE) et l'usage mutualisé de drones pour plusieurs clients (Drone as a Service).

Dans ce contexte, DRONE VOLT vise une amélioration sensible de son mix-produit.

Prochain communiqué : Résultats de l'exercice 2022, mercredi 15 mars 2023

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 13,3 millions d'euros en 2022.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS.PA – Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



[1] Drone destiné à l'inspection complexe des lignes de transport d'électricité à haute tension. Il permet de déceler les pertes d'énergie d'un réseau électrique afin de déterminer avec précision les besoins de maintenance.

[2] Chiffres intégrant la contribution de la société néerlandaise SKYTOOLS depuis le 18 janvier 2022.