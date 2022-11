30/11/2022 - 18:00

Villepinte, le 30 novembre 2022

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce une révision à la hausse de son objectif de chiffre d'affaires 2022 grâce à la très bonne dynamique commerciale en cours.

À la suite de la publication de son activité à fin septembre 2022[1], DRONE VOLT avait annoncé viser une croissance à 2 chiffres de son chiffre d'affaires par rapport au niveau de 2021 (8,6 millions d'euros). Porté par une croissance soutenue de son activité de distribution en Europe, confirmant la capacité de diversification du portefeuille de clients et de monter en puissance des dernières références signées, le Groupe anticipe désormais une croissance d'environ 20% de ses revenus sur l'année 2022 pour dépasser les 10 millions d'euros pour la première fois de son existence.

DRONE VOLT a pu s'appuyer sur les derniers financements levés (prêt Bpifrance et obligations convertibles) pour assurer ses approvisionnements dans un marché qui reste sous tension.

« L'activité de DRONE VOLT a fortement accéléré sur la seconde partie de l'année. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Nous poursuivons d'ailleurs d'autres négociations qui pourraient aboutir dans les prochaines semaines. »

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,6 millions d'euros en 2021.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS.PA – Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



