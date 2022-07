05/07/2022 - 18:00

Villepinte, le 5 juillet 2022

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce avoir obtenu un Prêt Innovation de 2,5 millions d'euros accordé par Bpifrance.

Ce financement a pour objectif de soutenir les efforts du groupe en matière de R&D. Le Prêt Innovation est réservé aux PME et petites ETI créées depuis plus de trois ans, développant et/ou commercialisant un nouveau produit, procédé ou service et pouvant justifier d'une innovation, notamment par des dépenses des R&D significatives. Il permet de renforcer la trésorerie de l'entreprise en vue de financer l'ensemble des dépenses immatérielles nécessaires à l'industrialisation et à la commercialisation de nouvelles offres innovantes.

Dans le détail, le prêt s'étalera sur les 7 prochaines années avec 2 années de différé (jusqu'en septembre 2024) avec un taux d'intérêt de 4,30%. Ce prêt est soutenu par le Fonds de garantie pan-européen (EGF Guarantee Instrument), mis en œuvre par le Fonds Européen d'Investissement (FEI) avec le soutien financier des Etats membres contribuant à ce fonds de garantie. La part du financement garantie par le Fonds de garantie pan-européen constitue une aide d'Etat. Aucune garantie n'est imposée sur les actifs de l'entreprise.

Ce prêt permet à DRONE VOLT de diversifier ses sources de financement, d'amortir les remboursements sur une longue période, sans dilution pour les actionnaires.

« Nous sommes heureux de la confiance accordée par Bpifrance qui reconnait à cette occasion le caractère innovant de DRONE VOLT. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Ce prêt va contribuer à soutenir nos investissements en développement, en industrialisation et en commercialisation et diversifie nos sources de financement non dilutives. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022, mercredi 13 juillet 2022

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,6 millions d'euros en 2021.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS.PA – Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



