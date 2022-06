21/06/2022 - 18:00

Villepinte, le 21 juin 2022

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la vente d'un Heliplane LRS au Canada auprès du Groupe Gilbert.

Le Groupe Gilbert est un acteur important du transport, de la logistique et du génie civil et minier en Canada. Son choix s'est porté sur la version de 240 cm d'envergure[1].

L'Heliplane LRS est un drone VTOL – Vertical Take-Off and Landing -. Sa voilure fixe lui permet de voler jusqu'à 3 heures et de parcourir près de 300 km en linéaire (version 340). Cette solution est ainsi particulièrement pertinente pour les missions de cartographie, d'inspection et de surveillance.

L'acquisition de l'Heliplane LRS répond à une volonté du Groupe Gilbert de déployer à grande échelle une solution technologique de pointe pour assurer le contrôle, l'optimisation, la planification et une meilleure vision des chantiers opérés par le groupe.

L'utilisation de cette solution est une première en Amérique du Nord et le Groupe Gilbert entend la déployer à grande échelle, car elle s'adapte aux conditions nordiques et réelles de chantier et permet d'optimiser les contrôles et les coûts des chantiers.

« Cette première vente en Amérique du Nord nous donne confiance pour le déploiement futur de ce type de solution au Canada et aux Etats-Unis. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Les retours sont d'ailleurs très positifs et les demandes ont été très importantes lors du dernier EEEI show à la Nouvelle-Orléans, où nous avons présenté cette solution. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022, Mercredi 13 juillet 2022

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter du Groupe, écrire à : [email protected]

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,7 millions d'euros en 2021.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS.PA – Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

[email protected] Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

[email protected] Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

[email protected]

[1] DRONE VOLT précise que l'HELIPLANE existe aussi en version 340 cm d'envergure