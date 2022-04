20/04/2022 - 17:45

Villepinte, le 20 avril 2022

Léger repli de l'activité au 1 er trimestre 2022, compensé par les premières contributions de SKYTOOLS ;

Taux de marge brute solide à 36%, porté par les activités à forte valeur ajoutée ;

Perspectives favorables pour la suite de l'exercice avec de nouvelles commandes en cours de négociations ;

Poursuite du transfert du savoir-faire de DRONE VOLT à son partenaire américain AQUILINE DRONES ;

Finalisation du développement du Linedrone avec Hydro-Québec et innovations en cours de développement avec VIKING DRONE.

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1er trimestre de l'exercice 2022.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS T1 2021 T1 2022[1] Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 790 789 0% dont Marques Tiers 1 014 956 -6% TOTAL 1 803 1 745 -3% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 504 507 +1% dont Marques Tiers 192 120 -38% TOTAL 696 627 -10% Taux de marge brute 39% 36% - 3 points dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 64% 64% 0 points dont Marques Tiers 19% 13% - 6 points

« Malgré le léger repli de notre activité sur ce premier trimestre, nous avons réussi à maintenir un niveau de rentabilité opérationnelle solide grâce à nos activités à forte valeur ajoutée et anticipons de renouer avec une bonne dynamique commerciale sur la suite de l'année. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Par ailleurs, nous sommes heureux de constater que nos récents investissements commencent d'ores et déjà à porter leurs fruits. Ainsi, DRONE VOLT a bénéficié des premières contributions financières de sa nouvelle filiale SKYTOOLS et travaille aujourd'hui sur l'intégration de l'expertise technologique de VIKING DRONE afin d'améliorer davantage le savoir-faire du Groupe et enrichir son offre. »

Légère baisse d'activité compensée par les premières contributions de SKYTOOLS

Sur le 1er trimestre 2022, le chiffre d'affaires des activités à forte valeur ajoutée (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) ressort à 789 keuros, stable sur un an. Durant cette période, DRONE VOLT a pu notamment livrer 6 drones HERCULES 20 SPRAY à son client d'Europe centrale, dans le cadre du contrat signé en décembre 2021. Au total, le Groupe a livré 14 drones sur l'ensemble de ce premier trimestre.

De plus, ces activités à forte valeur ajoutée intègrent, à hauteur de 110 keuros, les premières contributions financières de la société néerlandaise SKYTOOLS, acquise par le Groupe en début d'année.

En outre, la part du chiffre d'affaires générée grâce à l'accord de licences conclu avec AQUILINE DRONES en octobre 2020 s'élève à environ 300 keuros sur l'ensemble du 1er trimestre 2022.

Par ailleurs, l'activité Marques Tiers a enregistré un chiffre d'affaires de 956 keuros sur le 1er trimestre 2022, en baisse de -6% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Elle intègre également les contributions de SKYTOOLS (58 keuros).

Ainsi, après prise en compte d'une contribution totale de 168 keuros provenant de SKYTOOLS, le chiffre d'affaires consolidé de DRONE VOLT ressort à 1,7 million d'euros au 1er trimestre 2022, en repli limité de -3% sur un an.

Taux de marge brute solide grâce aux activités à forte valeur ajoutée

La marge brute des activités à forte valeur ajoutée ressort à 507 keuros au 1er trimestre 2022, en légère hausse de +1% sur un an. Ainsi, le taux de marge brute de ces activités s'élève à 64%, très proche de son niveau record grâce à une forte activité des services et de formations.

Cependant, la marge brute de l'activité Marques Tiers ressort à 120 keuros au 1er trimestre 2022, en baisse de -38% sur un an et représentant un taux de marge brute de 13%, contre 19 % un an plus tôt.

Ainsi, le repli de la marge brute des activités Marque Tiers a entraîné une baisse de -10 % de la marge brute consolidée de DRONE VOLT qui ressort à 627 keuros dont 79 keuros provenant de SKYTOOLS au 1er trimestre 2022. Par conséquent, le taux de marge brute consolidée ressort à 36% au 1er trimestre 2022 (contre 39 % un an plus tôt), un niveau qui reste tout de même solide grâce à la contribution des activités à forte valeur ajoutée.

Perspectives commerciales favorables et poursuite du renforcement du savoir-faire

Pour la suite de l'exercice 2022, DRONE VOLT anticipe une activité commerciale soutenue, avec des négociations en cours portant sur de nouvelles commandes significatives.

En outre, DRONE VOLT et AQUILINE DRONES continuent de travailler conjointement aux États-Unis dans l'objectif d'accélérer le processus de transfert de savoir-faire et d'améliorer l'offre technologique du Groupe. DRONE VOLT soutient également son partenaire américain dans la recherche de financements pour accompagner ses très fortes ambitions de croissance et précise qu'AQUILINE DRONES devrait mandater très prochainement une banque d'affaires américaine pour l'accompagner dans le cadre de son projet d'introduction en Bourse au Nasdaq. De plus, DRONE VOLT annonce avoir demandé et obtenu la nomination d'un administrateur au Conseil d'administration d'AQUILINE DRONES.

Par ailleurs, l'activité sur la suite de l'exercice sera également portée par la poursuite de l'exécution du contrat de distribution de drones au client d'Europe centrale signé en décembre 2021. Pour rappel, ce contrat prévoit la distribution de 275 drones HERCULES 20 SPRAY sur 3 ans. À ce jour, 8 ont déjà été livrés, en ligne avec le calendrier prévu.

Intégration progressive de SKYTOOLS et enrichissement de l'offre du Groupe grâce aux innovations de VIKING DRONE

Durant ce premier trimestre, DRONE VOLT a travaillé sur l'intégration de SKYTOOLS avec la mise en place de synergies commerciales entre la nouvelle filiale et les autres entités du Groupe. Ainsi, les contributions de SKYTOOLS dans le chiffre d'affaires consolidé du Groupe devraient progressivement monter en puissance sur les trimestres à venir.

Comme annoncé en mars 2022, le Groupe a racheté des actifs de l'entreprise VIKING DRONE, un acteur danois spécialisé dans les drones connectés à destination de développeurs et d'intégrateurs. Dans ce cadre, le Groupe entend s'appuyer sur l'expertise technologique de la société danoise, dont les équipes travaillent aujourd'hui en étroite collaboration avec les équipes de DRONE VOLT, afin d'enrichir l'offre du Groupe, à commencer par la production d'un futur drone « HERCULES 4 connecté » qui sera présenté dans les prochaines semaines.

Par ailleurs, l'industrialisation des premiers Linedrone[2], drone développé en partenariat avec Hydro-Québec, le plus grand producteur d'électricité du Canada, serait finalisée en juillet 2022. Ainsi, les premières livraisons du Linedrone seraient effectuées sur le second semestre de l'exercice.

Enfin, le Groupe précise qu'il continue d'étudier des opportunités d'acquisitions pour renforcer ses technologies et ses activités.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022, mercredi 13 juillet 2022

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter du Groupe, écrire à : [email protected]

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,7 millions d'euros en 2021.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

[email protected] Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

[email protected] Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

[email protected]

[1] Chiffres intégrant la contribution de la société néerlandaise SKYTOOLS depuis le 18 janvier 2022.

[2] Drone destiné à l'inspection complexe des lignes de transport d'électricité à haute tension. Il permet de déceler les pertes d'énergie d'un réseau électrique afin de déterminer avec précision les besoins de maintenance.