01/02/2022 - 20:30

Villepinte, le 1er février 2022

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce que le fonds ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES a converti l'ensemble des obligations convertibles en actions qu'il détenait vis-à-vis de DRONE VOLT.

Dans le cadre du contrat de financement sous forme d'obligations convertibles en actions (OCA) signé avec ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES en septembre 2020, le fonds a converti toutes les obligations convertibles en actions détenues vis-à-vis de DRONE VOLT et relatives aux tranches de financement déjà tirées par le Groupe. Ainsi, le Groupe annonce qu'il n'existe plus d'autres instruments dilutifs de ce même type (OCA) rattachés à son capital.

Pour rappel, DRONE VOLT avait annoncé la suspension de son recours à ce contrat de financement pour une période minimum de 12 mois, à la suite du succès de l'augmentation de capital de 8,8 millions d'euros réalisée en décembre 2021.

Ainsi, le Groupe dispose aujourd'hui d'une structure financière solide avec les moyens financiers nécessaires pour soutenir son développement.

« Je tiens à remercier le fonds ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES qui a accompagné le développement du Groupe pendant près de 4 ans y compris dans les moments les plus difficiles. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Nous confirmons aujourd'hui nos engagements auprès de nos actionnaires et notre volonté de croître davantage que ce soit par croissance organique ou via des acquisitions ciblées qui auraient vocation à compléter notre gamme de produits et services ».

Prochain communiqué : Résultats annuels 2021, mercredi 16 mars 2022

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,8 millions d'euros en 2021.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS.PA – Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



