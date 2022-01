05/01/2022 - 18:00

Villepinte, le 5 janvier 2022

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce le lancement d'un nouveau drone appartenant à la gamme Heliplane.

Ce nouveau drone de type VTOL (Vertical Take Off and Landing) est doté d'une voilure fixe et se caractérise par sa capacité de décoller de manière verticale comme un drone classique, puis de voler comme un avion grâce à un moteur placé à l'arrière de l'appareil.

Grâce à la portance générée par ses ailes, ce nouvel Heliplane peut voler pendant près de 3 heures et couvrir jusqu'à 1600 hectares par vol. Ainsi, sa capacité à assurer des vols sur des durées et distances si importantes permet son déploiement dans plusieurs champs industriels, tout en répondant à des missions complexes.

Disponible en deux versions (2,4 m et 3,4 m d'envergure), ce nouveau drone complète la gamme actuelle proposée par le Groupe et sera essentiellement utilisé pour des missions de photogrammétrie sur de grandes surfaces, des missions de surveillance longue distance ou des missions de prises de relevés de haute précision comme des mesures de stress hydrique de plantations.

Enfin, DRONE VOLT annonce étudier une nouvelle version de drone Heliplane dans l'objectif de mettre au point un futur drone alimenté par un moteur à hydrogène, afin de contribuer davantage à la préservation de l'environnement.

« Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de cette nouvelle version du drone Heliplane qui vient compléter la gamme des produits du Groupe. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Plus abouti que sa précédente version, ce nouveau drone devrait répondre aux attentes de nombreux clients des secteurs privés et publics, ce qui démontre une fois de plus la pertinence de nos solutions technologiques que nous faisons constamment évoluer. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel 2021, mercredi 19 janvier 2022.



À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros en 2020.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

