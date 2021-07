13/07/2021 - 18:20

Villepinte, le 13 juillet 2021

Bonne dynamique commerciale sur le 1 er semestre avec une hausse de +86% du chiffre d'affaires après le rebond de l'activité en début d'année ;

Forte hausse de +154% de la marge brute et taux de marge à 39%, portés par les activités à forte valeur ajoutée ;

Amélioration sensible des résultats du 1 er semestre 2021 avec un renforcement de la structure financière ;

Perspectives favorables avec une dynamique de croissance qui devrait se poursuivre au 3 ème trimestre 2021 ;

Prudence dans un contexte d'incertitudes liées à la crise sanitaire persistante et aux difficultés d'approvisionnement de certains composants.

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1er semestre de l'exercice 2021.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS S1 2020 S1 2021 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 701 1 697 +142% dont Marques Tiers 1 260 1 958 +55% TOTAL 1 962 3 655 +86% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 356 1 061 +198% dont Marques Tiers 209 372 +78% TOTAL 565 1 433 +154% Taux de marge brute 29% 39% +10 points dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 51% 63% +12 points dont Marques Tiers 16% 19% +3 points

« Cette bonne dynamique commerciale du premier semestre démontre une fois de plus l'efficacité des solutions technologiques de DRONE VOLT connaissant aujourd'hui un franc succès comme en témoignent les contrats que nous avons pu remporter ces derniers mois ainsi que la montée en puissance de notre partenariat avec AQUILINE DRONES. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Au fil des années, nous avons pu d'une part mettre au point des drones résilients, rapides et issus d'une technologie durable répondant à de véritables besoins industriels et, d'autre part, nous avons créé de la valeur avec une acquisition pertinente qui nous permet d'être rentable au premier semestre 2021. »

Bonne dynamique commerciale au 1er semestre après le rebond de l'activité en début d'année

Sur le 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires des activités à forte valeur ajoutée (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) s'est élevé à 1,7 million d'euros, enregistrant ainsi une très bonne progression de +142% par rapport au 1er semestre de l'année dernière.

DRONE VOLT a pu notamment livrer 33 drones et 2 caméras intelligentes sur ce semestre, malgré un contexte de crise sanitaire ayant engendré le report de certaines livraisons.

Dans le cadre des contrats de livraisons de drones signés durant ce 1er semestre, DRONE VOLT a livré :

5 drones HERCULES 20 SPRAY liés au contrat signé avec son client d'Europe centrale en février 2021. Au-delà de ce contrat, DRONE VOLT a pu livrer 4 drones additionnels à son client ;

2 drones HERCULES 10 et 2 drones HERCULES 20 à AQUILINE DRONES dans le cadre du contrat signé en mai 2021.

En outre, les livraisons des 600 drones HERCULES 2 liées à la commande signée avec AQUILINE DRONES en avril 2021 monteront progressivement en puissance dès le mois de juillet 2021.

Sur ce premier semestre, la part du chiffre d'affaires générée grâce à l'accord de licences conclu avec AQUILINE DRONES en octobre 2020 s'élève à 700 keuros, dont 425 keuros générés par DRONE VOLT France et 275 keuros générés par la filiale néerlandaise AERIALTRONICS.

Par ailleurs, AERIALTRONICS a commercialisé un logiciel de comptage de foule, fruit de son savoir-faire technologique en matière d'intelligence artificielle, rapportant ainsi 20 keuros de revenus pour DRONE VOLT sur le 1er semestre 2021.

Sur l'activité Marques Tiers, DRONE VOLT a généré 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le premier semestre 2021 contre 1,3 million d'euros un an plus tôt, affichant une hausse de +55% sur la même période.

Ainsi, après la confirmation du rebond de son activité au 1er trimestre de l'exercice (+43%), DRONE VOLT a enregistré une excellente progression de son chiffre d'affaires du 2ème trimestre (+160%), portant ainsi le chiffre d'affaires semestriel de la société à 3,6 millions d'euros, en hausse de +86% par rapport à l'année précédente et supérieur aux 3,5 millions d'euros réalisés au 1er semestre 2019.

Taux de marge brute à 39% porté par les activités à forte valeur ajoutée

Sur le 1er semestre 2021, la marge brute des activités à forte valeur ajoutée a atteint 1,1 million d'euros (contre 356 keuros au 1er semestre 2020) représentant un fort taux de marge brute (63%) en très forte progression de +12 points par rapport au 1er semestre de l'année dernière.

La marge brute des Marques Tiers s'est élevée à 372 keuros sur le 1er semestre 2021 (contre 209 keuros enregistrés au 1er semestre 2020), représentant un taux de marge brute de 19%, en progression de +3 points sur un an.

Ainsi, la marge brute totale enregistrée au 1er semestre 2021 ressort à 1,4 million d'euros, en forte hausse de +154%, soit un taux de marge à 39%, en hausse de +10 points sur un an et toujours très proche de son niveau record. À titre de comparaison, la marge brute de DRONE VOLT était de 1,2 million d'euros au 1er semestre 2019.

Une structure financière renforcée par l'amélioration significative des résultats du 1er semestre 2021

Fort de cette très bonne dynamique commerciale, DRONE VOLT annonce une amélioration sensible de ses résultats du 1er semestre 2021 intégrant notamment une plus-value nette de près de 6 millions d'euros dans le cadre de la cession de 50% du capital de sa filiale AERIALTRONICS à son partenaire américain AQUILINE DRONES comme annoncé en juin 2021.

Par ailleurs, le groupe a largement renforcé son bilan au cours de ce premier semestre en réduisant son endettement total de plus de 5 millions d'euros. Ainsi, au 30 juin 2021, DRONE VOLT devrait afficher une structure financière solide avec une dette financière proche de 1,6 million d'euros et des fonds propres dépassant sensiblement les 20 millions d'euros, leur plus haut niveau historique.

Perspectives favorables malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire

Malgré un contexte de crise sanitaire persistante et grâce à la résilience des équipes de la société, DRONE VOLT anticipe la poursuite de cette bonne tendance avec une croissance du chiffre d'affaires qui devrait se poursuivre au 3ème trimestre de l'exercice 2021. Ainsi, les cadences de livraisons de drones relatives aux contrats remportés ces derniers mois devraient monter en puissance dès le 2ème semestre de l'exercice.

Enfin, ayant réussi à se doter d'un bilan très solide, DRONE VOLT pourrait étudier des opportunités d'acquisitions afin de renforcer son savoir-faire, comme le groupe l'a fait il y a quatre ans en rachetant les actifs d'AERIALTRONICS.

Prochain communiqué : Résultats semestriels 2021, mercredi 15 septembre 2021

