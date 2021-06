22/06/2021 - 19:35

Villepinte, le 22 juin 2021

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la cession de 50% de sa filiale AERIALTRONICS à son partenaire américain AQUILINE DRONES générant une plus-value nette de 6 millions d'euros.

À la suite des discussions annoncées le 20 janvier 2021, DRONE VOLT annonce aujourd'hui avoir cédé 50% du capital de sa filiale néerlandaise, AERIALTRONICS, à son partenaire américain AQUILINE DRONES. Dans ce cadre, la transaction s'est effectuée sur la base d'une valorisation d'AERIALTRONICS de 15 millions d'euros. Ainsi, DRONE VOLT réalise une plus-value nette de près de 6 millions d'euros qui sera intégrée dans les comptes du 1er semestre 2021 de la société et améliorera donc sensiblement sa rentabilité sur la période.

Comme annoncé précédemment, cette opération vise la mise en commun des expertises de recherche et développement de DRONE VOLT et de son partenaire américain AQUILINE DRONES au sein d'AERIALTRONICS, filiale de DRONE VOLT à l'origine du drone ALTURA ZENITH et de la caméra intelligente PENSAR. Ainsi, l'opération permettra un renforcement additionnel des liens entre les deux partenaires et démontre tant la capacité de DRONE VOLT à valoriser sa technologie que la volonté d'AQUILINE DRONES de développer davantage son savoir-faire technologique, dans un secteur du drone professionnel civil où la R&D reste le facteur clé de succès.

Pour rappel, DRONE VOLT avait fait l'acquisition de 50,1% d'AERIALTRONICS pour un montant de 100 keuros en octobre 2017, à l'heure où la société néerlandaise était en liquidation judiciaire.

À cette époque, Stefano Valentini, aujourd'hui Président du conseil d'administration de DRONE VOLT, avait pris la direction de la filiale et mené avec succès la restructuration de la société à travers la relance de ses capacités de production puis sa parfaite intégration au sein de DRONE VOLT.

En septembre 2020, DRONE VOLT était monté à 100% du capital d'AERIALTRONICS sur la base d'une valorisation (à 100%) de 5 millions d'euros.

Aujourd'hui, AERIALTRONICS est valorisé à 15 millions d'euros ce qui témoigne de la capacité de DRONE VOLT à valoriser ses actifs grâce à son savoir-faire technologique et à l'expertise de ses équipes.

À la suite de l'opération, DRONE VOLT conservera le contrôle opérationnel d'AERIALTRONICS et continuera donc à consolider à 100% sa filiale dans ses comptes.

« Les liens unissant DRONE VOLT et AQUILINE DRONES continuent de se resserrer. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Nous sommes heureux de mettre en commun nos moyens autour de notre filiale d'intelligence artificielle pour accélérer notre croissance. Grâce à cette opération, nous démontrons encore une fois notre capacité à valoriser notre savoir-faire technologique de premier plan, sur un secteur où l'expertise technologique reste justement un élément clé pour se développer davantage. »

Barry Alexander, Président et Fondateur d'AQUILINE DRONES s'enthousiasme : « C'est une avancée supplémentaire de notre partenariat. Il nous permet d'envisager d'immenses potentiels aux Etats-Unis. AQUILINE DRONES compte poursuivre ses investissements dans la technologie, le marketing et les ventes avec l'objectif de devenir un leader américain du drone civil professionnel. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes donnés pour objectif d'être coté en Bourse d'ici à la fin de l'année pour financer nos investissements et notre croissance. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, mardi 13 juillet 2021

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros en 2020.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



