Villepinte, le 26 mai 2021

Les actionnaires de DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire le jeudi 3 juin 2021 à 10h30.

Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, le Conseil d'administration a décidé de tenir exceptionnellement l'Assemblée Générale du 3 juin 2021 à 10h30 à huis clos au siège social de la société, hors présence physique de ses actionnaires et autres membres et personnes ayant le droit d'y assister, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, tels que prorogés par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021.

L'avis de convocation a été publié au BALO le 19 mai 2021, ainsi que sur le site internet de la société (https://www.dronevolt.com/).

Modalités de vote à l'Assemblée Générale :

Les actionnaires sont invités à voter par correspondance, notamment par Internet au travers de la plateforme VOTACCESS, avant le 2 juin 2021 à 15h00 :

Les actionnaires au nominatif pourront accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à l'adresse https://www.nomi.olisnet.com.

pourront accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à l'adresse https://www.nomi.olisnet.com. Les actionnaires au porteur doivent se renseigner afin de savoir si leur établissement teneur de compte est connecté au site VOTACCESS. Ils pourront, le cas échéant, voter directement depuis leur compte internet.

Les actionnaires au porteur peuvent aussi voter en remplissant le formulaire de vote disponible sur le site Internet de la société (Onglet Investisseurs, rubrique Assemblée Générale), en y ajoutant l'attestation de détention de titres fournie par leur établissement teneur de compte. Les deux documents sont à envoyer à [email protected] ou à [email protected]. Cette procédure suppose un envoi des documents avant le 31 mai 2021.

La documentation liée à l'Assemblée Générale, notamment le formulaire unique de vote à distance ou par procuration, est disponible dans la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site de la société (www.dronevolt.com). Pour toutes questions relatives à l'Assemblée générale, les actionnaires sont invités à écrire à l'adresse [email protected].

Retransmission de l'Assemblée Générale par visioconférence :

Les actionnaires de DRONE VOLT auront par ailleurs la possibilité de suivre l'Assemblée Générale de la société par visioconférence. Les actionnaires souhaitant se connecter devront en faire la demande par email à [email protected]. Les détails de connexion seront transmis par retour d'email après validation de l'inscription.

Pour rappel, l'Assemblée Générale se tenant à huis clos, il ne sera pas possible de poser de questions orales, ni d'amender les résolutions ou de proposer de nouvelles résolutions en séance.

L'enregistrement de la visioconférence sera mis à disposition des actionnaires dans les délais réglementaires et sur le site internet de DRONE VOLT (https://www.dronevolt.com/), dans la rubrique « Investisseurs », puis « Assemblée Générale ».

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros en 2020.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



