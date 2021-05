21/05/2021 - 18:00

Villepinte, le 21 mai 2021

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce avoir signé un nouveau contrat de distribution avec son partenaire américain, AQUILINE DRONES, portant sur une commande qui pourrait atteindre jusqu'à 700 drones appartenant à la gamme HERCULES.

En vertu de ce nouveau contrat, AQUILINE DRONES pourrait commander jusqu'à 700 drones - 500 HERCULES 20 et 200 HERCULES 10 -, au cours des 12 prochains mois. La montée en puissance et la bonne exécution des livraisons dépendront de la capacité de DRONE VOLT à s'approvisionner en composant électroniques dans des délais normaux.

Grâce à ce contrat, AQUILINE DRONES aura accès à toute la gamme de solutions technologiques de DRONE VOLT, renforçant ainsi davantage les liens entre les deux sociétés. Ce nouvel accord illustre en outre le franc succès que connaissent les solutions de DRONE VOLT sur le marché américain et la forte demande à laquelle fait face AQUILINE DRONES autour de son programme « flight to the future » aux Etats-Unis.

Les revenus liés à la livraison des 700 drones représenterait un chiffre d'affaires de plus de 15 millions de dollars au prix catalogue. Ils viendraient s'ajouter aux revenus liés à la commande des 600 drones HERCULES 2, passée par AQUILINE DRONES en avril 2021, ainsi qu'aux redevances que perçoit DRONE VOLT de son partenaire américain dans le cadre du contrat de licence conclu entre les deux sociétés en octobre 2020. Pour rappel, ce contrat de licence doit générer un minimum garanti de 1,5 million de dollars sur l'exercice 2021.

« Ce nouveau contrat prouve une fois de plus la pertinence des solutions mises au point par DRONE VOLT et qui connaissent aujourd'hui un franc succès sur le marché américain. Ainsi, les drones HERCULES 20 et HERCULES 10 se démarquent par leur robustesse et agilité et sont capables de répondre à une multitude de besoins industriels importants. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Il démontre également le bienfondé de notre alliance avec AQUILINE DRONES, dont nous tirons aujourd'hui mutuellement profit, et confirme encore une fois notre position d'acteur de référence dans l'univers du drone civil professionnel. »

Barry Alexander, Fondateur et PDG d'AQUILINE DRONES, déclare « AQUILINE DRONES poursuit son expansion en mettant en place une force de vente dynamique et un nouveau centre d'appels. Des recettes solides sont absolument cruciales pour notre existence et nécessaires pour soutenir nos plans de croissance. Ainsi, les ventes sont devenues notre priorité numéro un. À ce jour, 25 agents commerciaux ont été embauchés et sont en formation, l'objectif étant d'en embaucher 100 d'ici le milieu de l'été pour couvrir les ventes dans les 50 États américains. La rénovation du centre d'appels est en bonne voie pour être achevé et occupé d'ici le 15 juin. L'effort se concentrera sur la vente de drones, de solutions pour les drones, de capteurs de caméra (PENSAR), d'assurance pour les drones et de formation au pilotage de drones au secteur commercial, aux grandes industries (agriculture, pétrole et gaz, électricité et services publics, etc.) et aux particuliers. Nous sommes déterminés à construire un partenariat solide et durable avec DRONE VOLT et convaincus qu'ensemble nous pourrions dominer le marché américain en faisant de grandes choses. »

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros en 2020.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



