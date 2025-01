06/01/2025 - 18:00

Paris, le 6 janvier 2025

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions composant le capital social Nombre de droits de vote attachés aux actions

composant le capital social 31/12/2024 13 079 931 Nombre théorique de droits de vote 16 299 213 Nombre de droits de vote exerçables1 16 177 479

1 Après déduction des actions privées de droit de vote

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant, avec des studios à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (Life is StrangeTM, Tell Me WhyTM, Twin MirrorTM), RPG (VampyrTM, Banishers: Ghosts of New EdenTM) et action (Remember MeTM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of ReverieTM et JusantTM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

