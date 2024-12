03/12/2024 - 18:00

Découvrez “Bloom” le 18 février 2025, et “Rage” le 18 mars 2025

Les précommandes pour les versions physiques PS5 sont ouvertes !

Paris, 3 décembre 2024 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est ravi de dévoiler un tout nouveau trailer pour Lost Records: Bloom & Rage, jeu développé par DON'T NOD Montréal. Ce jeu en deux parties promet une aventure profondément immersive, avec une première partie “Bloom” prévue pour le 18 février 2025, suivie de sa deuxième partie “Rage”, programmée pour le 18 mars 2025.

Regardez le trailer intitulé Abyss ici : https://youtu.be/Y-oawd5buAw

Ce tout nouveau trailer apporte un regard nouveau sur les événements et les personnages du jeu et introduit des thèmes plus sombres tels que l'adversité et le conflit. Il invite également les joueuses et les joueurs à naviguer au travers de souvenirs fragmentés et offre un aperçu inédit sur les mystères surnaturels qui entourent l'Abyss. Qu'est-ce que l'Abyss et comment impactera-t-il les vies de Swann et de ses amies ?

Une version physique PS5 disponible en précommande

En partenariat avec Maximum Entertainment, une édition physique PlayStation 5 sera disponible à l'été 2025. Les joueuses et joueurs peuvent dès maintenant la précommander chez les revendeurs participants, ICI.

Découvrez la musique de Milk & Bone

Le morceau qui accompagne le trailer Abyss est signé par le duo montréalais Milk & Bone, qui contribue largement à la bande originale de Lost Records: Bloom & Rage.

Par ailleurs, découvrez leur tout nouveau single “FORGONE”, qui sera l'une des chansons licenciées qui fera partie, parmi d'autres, de “Bloom”. FORGONE sortira le 6 décembre sur toutes les plateformes de musiques.

« Nous étions tellement impatientes à l'idée d'annoncer notre collaboration avec DON'T NOD pour la composition de la bande sonore originale de Lost Records ! Composer la musique d'un jeu vidéo narratif comme celui-ci a toujours été un rêve pour nous et on n'aurait jamais pu espérer un meilleur partenariat. En tant que gamers et grandes fans des jeux de DON'T NOD, c'est un honneur d'avoir pu ajouter un peu de notre identité et signature sonore mélancolique au jeu ! » groupe Milk & Bone.

Lost Records: Bloom & Rage est un jeu d'aventure narratif se déroulant sur deux époques. Quatre lycéennes tissent des liens d'amitié indestructibles au cours de l'été 1995, jusqu'à ce qu'un événement vienne bouleverser leur vie à jamais. Le jeu sortira le 18 février 2025 (“Bloom”) et le 18 mars 2025 (“Rage”) sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5.

Pour ne rien manquer des actualités sur Bloom & Rage, suivez les réseaux sociaux de Lost Records sur X, Instagram et TikTok. Vous pouvez également visiter notre site web et suivre DON'T NOD sur Facebook, X et Instagram.



À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is StrangeTM, Tell Me WhyTM, Twin MirrorTM), RPG (VampyrTM, Banishers: Ghosts of New EdenTM) et action (Remember MeTM), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of ReverieTM, JusantTM et Lost Records: Bloom & RageTM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Agathe MONNERET

Directrice Administrative et Financière

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Amaury DUGAST

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr





À propos de Maximum Entertainment

Maximum Entertainment est une société de divertissement internationale qui se consacre à la création d'expériences de jeux vidéo "indie" à "AA" par le biais d'un contenu original et de partenariats sous licence. Groupe entièrement intégré disposant d'un vaste portefeuille de contenus, l'entreprise met l'accent sur la collaboration et l'inclusion dans ses partenariats afin de produire un haut niveau de divertissement. Avec plus de 300 titres dans son catalogue, Maximum Entertainment s'est associé à des créatrices et créateurs talentueuses et talentueux et à des franchises renommées, pour offrir de la magie à la joueuse et au joueur qui sommeille en chacun de nous. Maximum Entertainment emploie des professionnels expérimentés sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, y compris le développement, l'édition, le transmédia, les ventes et les opérations.

Visitez le site de Maximum Entertainment à l'adresse suivante : www.maximument.com