21/08/2024 - 08:00

Lost Records: Bloom & Rage sortira en deux parties,

les 18 février et 18 mars 2025, sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5

Paris, 21 août 2024 – DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est ravi de dévoiler le premier trailer de gameplay, ainsi que les dates de sortie officielles de Lost Records: Bloom & Rage ! Le très attendu jeu d'aventure narratif de DON'T NOD Montréal sera lancé sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5 le 18 février 2025 pour sa première partie “Tape 1” et le 18 mars 2025 pour sa deuxième partie “Tape 2”.

Découvrez le First Look Gameplay Trailer ici : https://youtu.be/BKWX3WvOAf0

Ce nouveau trailer offre un aperçu du gameplay de Lost Records: Bloom & Rage. Naviguez entre 1995 et 2022, découvrez comment Swann utilise son caméscope pour filmer son dernier été à Velvet Cove, et retrouvez un aperçu des différentes options de dialogue offertes en jeu ! Ce système de dialogue dynamique promet toujours plus d'immersion : il s'adapte à ce que vous regardez et à ce que vous dites. De plus, les joueuses et joueurs pourront choisir d'ignorer et même d'interrompre les autres personnages, rendant ainsi les conversations plus authentiques et les choix plus déterminants que jamais.

DON'T NOD à la gamescom

En plus de sa participation à l'Opening Night Live, DON'T NOD est ravi d'avoir un espace dédié, aussi bien dans la zone Business que dans la zone publique, avec un stand photo thématique situé dans le Cosplay Village du Hall 5.1. Les fans qui attendent le jeu, ou qui souhaitent simplement prendre des photos originales dans le garage inspiré de celui de Nora en 1995, peuvent venir et repartir avec un souvenir unique de l'univers de Lost Records. De nombreuses activités seront proposées tout au long de la gamescom, telles qu'une rencontre avec l'équipe de développement et des distributions de cadeaux aux couleurs du jeu.

Lost Records: Bloom & Rage sortira le 18 février (Tape 1) et le 18 mars 2025 (Tape 2) sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5. DON'T NOD est également ravi d'annoncer un partenariat avec Maximum Entertainment pour la sortie de Lost Records : Bloom & Rage en version physique sur PlayStation 5. La date de sortie de cette version physique sera annoncée prochainement.

Pour ne rien manquer des actualités sur Bloom & Rage, suivez les réseaux sociaux de Lost Records sur X, Instagram et TikTok. Vous pouvez également visiter notre site web et suivre DON'T NOD sur Facebook, X et Instagram.

A propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is StrangeTM, Tell Me WhyTM, Twin MirrorTM), RPG (VampyrTM, Banishers: Ghosts of New EdenTM) et action (Remember MeTM), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of ReverieTM, JusantTM et Lost Records: Bloom & RageTM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Agathe MONNERET

Directrice Administrative et Financière

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Amaury DUGAST

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

A propos de Maximum Entertainment

Maximum Entertainment est une société de divertissement internationale qui se consacre à la création d'expériences de jeux vidéo "indie" à "AA" par le biais d'un contenu original et de partenariats sous licence. Groupe entièrement intégré disposant d'un vaste portefeuille de contenus, l'entreprise met l'accent sur la collaboration et l'inclusion dans ses partenariats afin de produire un haut niveau de divertissement. Avec plus de 300 titres dans son catalogue, Maximum Entertainment s'est associé à des créatrices et créateurs talentueuses et talentueux et à des franchises renommées, pour offrir de la magie à la joueuse et au joueur qui sommeille en chacun de nous. Maximum Entertainment emploie des professionnels expérimentés sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, y compris le développement, l'édition, le transmédia, les ventes et les opérations.

Visitez le site de Maximum Entertainment à l'adresse suivante : www.maximument.com