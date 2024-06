28/06/2024 - 07:30

Paris, 28 juin 2024 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce aujourd'hui une nouvelle fenêtre de sortie pour Lost Records: Bloom & Rage, la prochaine aventure narrative issue des créateurs de Life is Strange. Initialement prévue fin 2024, cette nouvelle Propriété Intellectuelle sera désormais disponible début 2025.

Après une évaluation approfondie des tendances et évolutions récentes de l'industrie, il a été décidé d'ajuster légèrement la sortie de Lost Records: Bloom & Rage afin de garantir le plus grand succès possible lors de son lancement. Cette nouvelle fenêtre de sortie permet de laisser toute la place à Lost Records: Bloom & Rage.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD, déclare : « Nous sommes conscients que beaucoup de nos fans attendent ce jeu avec impatience, tout comme ils attendent le prochain volet de Life is Strange, récemment annoncé. Il est essentiel de donner à ces deux titres l'espace nécessaire pour être apprécié par nos joueuses et joueurs au sein de la grande communauté que nous avons créée. Nous croyons fermement que l'attente de Bloom & Rage en vaudra la peine. Nous sommes impatients de partager avec vous cette nouvelle aventure qui, nous l'espérons, deviendra un nouveau chapitre mémorable dans l'univers de DON'T NOD. »

Pour DON'T NOD, l'année 2024 a été marquée par le lancement de Banishers: Ghosts of New Eden, le jeu d'Action-RPG narratif du studio, en partenariat avec Focus Entertainment Publishing sorti le 13 février dernier. Grâce à un Metascore de 78 et un « users score » Steam de 85%, le jeu devrait avoir une bonne performance et enrichir le back catalogue sur le long terme.



À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant, avec des studios à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (Life is StrangeTM, Tell Me WhyTM, Twin MirrorTM), RPG (VampyrTM, Banishers: Ghosts of New EdenTM) et action (Remember MeTM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of ReverieTM et JusantTM et Lost Records: Bloom & RageTM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris