30/04/2024 - 07:30

Paris, 30 avril 2024 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce une évolution de son comité exécutif.

Sur proposition d'Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD, Julie Chalmette a été recrutée au poste de Directrice Générale Adjointe. Par ailleurs, Julie Chalmette reste Administratrice de DON'T NOD, mandat qu'elle exerce depuis mai 2023.

Sa mission consistera à assister le Président Directeur Général, Oskar Guilbert, dans la gestion organisationnelle et dans l'accompagnement de la performance opérationnelle du Groupe. Ainsi, Julie participera activement à la mise en œuvre de la stratégie de développement orientée vers ses fondamentaux créatifs à forte valeur ajoutée (Action-RPG, Action Aventure et Aventure Narrative) et un modèle économique plus équilibré entre coproduction et édition tel que présenté lors des résultats annuels 2023.

À cette occasion, Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD, déclare :

« J'ai eu l'opportunité d'interagir régulièrement avec Julie en tant qu'administratrice de notre Conseil. Ses compétences variées, son esprit d'équipe, sa connaissance approfondie de l'écosystème international de notre industrie, son impressionnant parcours et son leadership, sont des atouts précieux pour notre Groupe. Je suis convaincu que Julie apportera une contribution significative dans ses nouvelles fonctions et renforcera notre capacité à soutenir le développement vertueux du studio. Au nom de tous membres du Conseil d'Administration et du Comité de Direction, je lui souhaite chaleureusement la bienvenue. »

Julie Chalmette ajoute « C'est avec fierté que je rejoins DON'T NOD et je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Oskar pour la confiance qu'il me témoigne. Je suis véritablement admirative du travail colossal accompli par les équipes talentueuses du Groupe. J'ai hâte de mettre mon expertise au service de DON'T NOD et de ses parties prenantes pour l'amener vers de nouveaux sommets et contribuer ainsi à son rayonnement. »

Julie Chalmette (50 ans) était jusqu'alors Directrice Générale de Bethesda France, filiale de l'éditeur américain Bethesda Softworks (Fallout, DOOM, Dishonored, Skyrim, Wolfenstein, The Elder Scrolls et autres). Elle est également co-fondatrice de Women in Games France, association œuvrant pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France. Elle a également assuré la Présidence du Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) de 2017 à mars 2023.

Après avoir débuté sa carrière chez Gallimard Jeunesse, Julie Chalmette rejoint ce qui deviendra Vivendi Games, où elle occupera plusieurs postes. Tout d'abord responsable des territoires export, elle établit ensuite la filiale Nordique en Suède, avant de revenir en France prendre la direction de Vivendi Games France. En 2010, Julie rejoint Bethesda pour fonder la filiale française.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant, avec des studios à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (Life is StrangeTM, Tell Me WhyTM, Twin MirrorTM), RPG (VampyrTM, Banishers: Ghosts of New EdenTM) et action (Remember MeTM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of ReverieTM et JusantTM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris