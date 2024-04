29/04/2024 - 20:00

Bloom & Rage sortira en deux parties avec Swann comme personnage jouable

Paris, 29 avril 2024 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est ravi de dévoiler le tout nouveau trailer du premier jeu du studio DON'T NOD Montréal : Lost Records: Bloom & Rage, à l'occasion du IGN x ID@Xbox Digital Showcase.

Bloom & Rage est le premier jeu de l'univers Lost Records, créé par les esprits créatifs à l'origine de Life is Strange. Lost Records: Bloom & Rage a été annoncé en 2023, lors des Game Awards, et sortira fin 2024 sur PC, Xbox Series X|S, et PlayStation 5.

Lost Records: Bloom & Rage est un jeu d'aventure narratif se déroulant dans la ville fictive de Velvet Cove, durant l'été 1995. Swann, Nora, Autumn et Kat, quatre amies de lycée, passent l'été ensemble à traîner, jouer de la musique, se découvrir et tisser des liens d'amitié indestructibles... jusqu'à ce qu'un événement vienne bouleverser leurs vies. Après 27 ans de silence, le destin les réunit et les confronte au secret qu'elles ont profondément enfoui et qui leur a fait promettre de ne plus jamais se revoir.

Découvrez le nouveau trailer “Lo-fI Summer” ici : https://youtu.be/tVgZamG22MQ

Le Personnage Jouable Dévoilé

Découvrez Swann, le personnage principal du jeu dans ce tout nouveau trailer, qui nous plonge dans l'univers de Velvet Cove à travers le caméscope de l'adolescente. Sur le point de vivre son dernier été dans cette ville fictive du Michigan, Swann nous révèle un aperçu de sa personnalité introvertie et sa passion pour capturer des instants de vie avec sa caméra. La vidéo offre un aperçu des différentes zones à explorer dans le jeu, ainsi que des personnages que les joueuses et les joueurs auront l'occasion de rencontrer.

Une Histoire D'Amitié Et De Secrets, En Deux Parties

Lost Records: Bloom & Rage sortira en deux parties, à un mois d'intervalle. Cette pause permettra aux joueuses et joueurs d'échanger ensemble autour du jeu, de partager leurs théories et d'attendre avec impatience la suite de l'histoire.

Un Groupe d'Amies

Au début de l'été, Swann fait la rencontre d'un cercle d'amies composé de Nora, Autumn et Kat. Elle va développer des liens étroits avec chacune d'entre elles : Nora, une âme rebelle, excentrique et débordante d'énergie ; Autumn, la meneuse du groupe, réfléchie et charismatique ; et Kat, pragmatique, volontaire et énigmatique. En cet été fatidique de 1995, quatre personnalités aux perspectives très différentes se réunissent pour découvrir des secrets qui lieront - et briseront - à jamais leur groupe.

Les filles parviendront-elles à trouver un équilibre entre elles, une harmonie, ou seront-elles en proie à des conflits aussi compliqués qu'inoubliables ?

Une bande-son originale

Lost Records: Bloom & Rage proposera une bande-son composée de morceaux originaux spécialement créés pour le jeu et de musiques licenciées. Tout comme la chanson de Nora Kelly présentée dans la bande-annonce des Game Awards 2023, celle dévoilée dans ce nouveau trailer est également une musique originale et composée pour Lost Records: Bloom & Rage. Elle est cette fois écrite et interprétée par Ruth Radelet, Adam Miller et Nat Walker.

Lost Records: Bloom & Rage sortira fin 2024 sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5.

