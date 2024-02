13/02/2024 - 17:45

Paris, 13 février 2024 – DON'T NOD Entertainment, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo et focus Entertainment, sont extrêmement fiers de lancer Banishers: Ghosts of New Eden, le RPG d'action narratif dans lequel vous incarnez un couple de chasseurs de fantômes expérimentés confrontés à des décisions difficiles aux conséquences décisives pour les vivants, comme pour les morts.

Regardez le Launch Trailer dès maintenant et plongez dans une aventure captivante et mémorable sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

« Notre nouvel action-RPG est enfin disponible, prêt à transporter nos joueuses et joueurs dans une expérience captivante et immersive. Après le succès mondial de Vampyr, déjà en collaboration avec Focus Entertainment, nous sommes fiers de présenter cette nouvelle propriété intellectuelle originale qui repousse les limites du genre. Avec des mécaniques de combats spectaculaires, une création de personnages iconiques et des environnements à couper le souffle, ce jeu est le fruit du travail remarquable et de l'exceptionnelle expertise de nos talentueuses équipes. L'accueil enthousiaste de la presse et des joueuses et joueurs nous fait à toutes et tous chaud au cœur » précise Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD.

La vie pour les vivants, la mort aux morts

Banishers : Ghosts of New Eden est un tout nouveau titre créé par le célèbre studio

DON'T NOD, connu pour ses titres acclamés par la critique comme Life is Strange et Vampyr. Découvrez New Eden, en 1695, où des communautés de premiers arrivants sont en proie à une terrible malédiction. En tant que Banishers, plongez dans leur vie, enquêtez sur la source du mal, percez d'effrayants mystères, explorez des paysages variés et interagissez avec des personnages inoubliables dont le destin repose entre vos mains.

Antea et Red sont des chasseurs d'esprits entraînés, protégeant les vivants de la présence de spectres persistants. Mais quand la tragédie frappe et fait d'Antea un fantôme, saurez-vous rester fidèle à votre serment de Banisher ou déciderez-vous de sacrifier les vivants dans votre tentative désespérée de ramener votre bien-aimée à la vie ?

Faites face au destin, aussi funeste soit-il, avec Banishers: Ghosts of New Eden.

Des éditions exclusives pour embellir votre collection Banisher

Découvrez la Red Echoes Edition, qui comprend un ancien carnet à la couverture en similicuir, illustré des souvenirs de Red, ainsi qu'un ensemble d'écriture à l'encre, le jeu sur la plateforme de votre choix et le contenu téléchargeable Wanderer Set !

Ne manquez pas non plus l'Édition Collector de Banishers: Ghosts of New Eden, qui contient :

Le jeu sur la plateforme de votre choix avec le contenu téléchargeable Wanderer Set pour Red

Une statuette séparable de Red et Antea

L'artbook officiel du jeu (128 pages)

Un Steelbook®

Deux chevalières de Banishers

Ces versions sont exclusives au Focus Entertainment Store jusqu'à épuisement des stocks.

Banishers: Ghosts of New Eden est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam et Epic Games Stores. Précommandez le jeu, achetez son édition Collector ou la Red Echoes Edition et inscrivez-vous en tant que membre Focus. Abonnez-vous à la newsletter pour obtenir les dernières informations exclusives et les offres spéciales à venir pour Banishers: Ghosts of New Eden et l'ensemble du catalogue Focus.

