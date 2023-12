08/12/2023 - 07:30

Un Reveal Teaser présenté lors des Game Awards

Paris, 8 décembre 2023 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est ravi d'annoncer Lost Records: Bloom & Rage, le premier jeu créé par sa filiale DON'T NOD Montréal, dévoilé lors des Game Awards. Les créateurs à l'origine de Life is Strange sont fiers de présenter Bloom & Rage, le premier jeu de l'univers Lost Records, un tout nouveau voyage narratif à travers le temps.

Lost Records: Bloom & Rage est prévu pour une sortie fin 2024 sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5.

Découvrez le Reveal Teaser : https://youtu.be/mpT9NwXxAtg

Eté 1995, quatre lycéennes, Swann, Nora, Autumn et Kat vont vivre un été magique, se découvrir et tisser des liens d'amitié indestructibles. 27 ans plus tard, le destin les réunit et les confronte au secret qu'elles ont profondément enfoui et qui les a poussées à faire le serment de ne plus jamais se revoir.

Oskar Guilbert, CEO de DON'T NOD, déclare : « Depuis notre incroyable expérience avec Life is Strange, qui vient de dépasser les 20 millions de joueuses et joueurs et trois ans après la création de notre filiale à Montréal, je suis fier de dévoiler Lost Records: Bloom & Rage. Cette nouvelle Propriété Intellectuelle, développée par nos équipes au Canada avec les créateurs de Life is Strange propose une expérience extraordinaire. Je suis très heureux de pouvoir enfin partager cette nouvelle avec notre communauté ! »

Frédérique Fourny-Jennings, Directrice Générale de DON'T NOD Montréal, a déclaré : « Au cours des trois dernières années, nous avons construit un studio qui reflète les valeurs fortes de DON'T NOD et accueilli des personnes exceptionnelles. C'est le creuset idéal pour développer une toute nouvelle Propriété Intellectuelle qui sera imprégnée de ce que nous sommes ici, à Montréal.

Pouvoir parler de Lost Records: Bloom & Rage est un sentiment indescriptible, car cela va au-delà de l'histoire de nos personnages. C'est aussi l'histoire de l'équipe qui a façonné notre identité en tant que studio, celle du jeu, et qui forgera celle de nos productions à venir ! »

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant, avec des studios à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (Life is StrangeTM, Tell Me WhyTM, Twin MirrorTM), RPG (VampyrTM, Banishers: Ghosts of New Eden TM) et action (Remember MeTM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM et Jusant TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris